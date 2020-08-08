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الكشف عن إصابة أمير سعودي بفيروس كورونا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية 285 ألف حالة
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية 285 ألف حالة
8/8/2020

وقال الأمير سطام عبر حسابه الموثق على تويتر "أسأل الله الشفاء العاجل لأخي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا".

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "أخبار 24" السعودية، أن إصابة الأمير الوليد بن بدر، استدعت دخوله المستشفى لتلقي العلاج.

إصابة 150 أميرا

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نقلت في أبريل/ نيسان الماضي عن شخص مقرب من العائلة الحاكمة في السعودية، إن نحو 150 أميرا من أفراد الأسرة، بينهم أمير الرياض، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة نقلا عن طبيبين على علاقة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومصدرين آخرين على علاقة بالأسرة المالكة في السعودية أنه تم إدخال أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز إلى العناية المركزة بعد إصابته بكوفيد- 19.

والأمير فيصل هو ابن أخ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت نيويورك تايمز إن الأطباء في مستشفى الملك فيصل التخصصي، التي يعالج به أفراد العائلة المالكة السعودية، يستعدون لتجهيز نحو 500 سرير لتدفق محتمل من المرضى من بين الأمراء أو المقربين منهم.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين في المستشفى طلبوا من كبار الأطباء في المستشفى في رسالة إلكترونية "الاستعداد لاستقبال (مرضى) مهمين للغاية من كافة أنحاء البلاد".

وأضافت الرسالة "لا نعلم عدد الحالات المتوقعة، ولكن كونوا على أعلى درجة من الاستعداد"، كما طلبت الرسالة إخلاء المستشفى "من جميع المرضى الآخرين بأسرع ما يمكن" وعلاج المرضى من أفراد الطاقم الطبي في أماكن أخرى لإتاحة المجال للمرضى من الأسرة المالكة.

وقالت الصحيفة إن الملك سلمان، 84 عاما، عزل نفسه في قصر على إحدى الجزر القريبة من مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. كما عزل ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 34 عاما، نفسه مع عدد كبير من الوزراء في موقع ناء على ساحل البحر الأحمر.

وحتى الجمعة، سجلت السعودية 285 ألفا و793 إصابة بكورونا، بينها 3 آلاف و93 وفاة، و284 ألفا و948 حالة تعاف.

المصدر : الجزيرة مباشر
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