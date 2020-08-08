السجن 20 عاما لأمريكيين متهمين بمحاولة إسقاط رئيس فنزويلا

وأفاد المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صاب، في تغريدة على تويتر، أنه "حُكم على الجنديين الأمريكيين السابقين لوك دينمان وأيران بيري، اللذين حاولا الإطاحة بمادورو، بالسجن لمدة 20 عامًا".

وأوضح وليام صاب أن الجنديين الأمريكيين اعترفا بالتآمر والقيام بأنشطة غير مشروعة، وتهريب أسلحة حرب وجرائم إرهابية، وأن محاكمة بقية المتهمين متواصلة.

وأضاف أنهما اعترفا أثناء التحقيق أن هدفهما كان اختطاف الرئيس مادورو.

وأصدر مكتب المدعي العام في مايو الماضي، مذكرة توقيف بحق 40 شخصًا في إطار التحقيق المعروف باسم "قضية غيديون".

وفي 4 مايو الماضي، أعلن مادورو أن بلاده اعتقلت جنديين أمريكيين سابقين، بعد أن حاولا مع مجموعة من "المرتزقة"، "غزو" فنزويلا من البحر، للإطاحة بنظامه لحساب زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وكان المدعي العام الفنزويلي اتهم في وقت سابق، غوايدو بالتآمر مع جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية لتجنيد "مرتزقة" بقصد شن هجوم للإطاحة بالرئيس.

وإثر العملية، أعلنت قيادة القوات البرية الأمريكية، أن الجندي السابق في القوات الخاصة جوردان غوردو، هو المسؤول عن تنظيم محاولة الانقلاب الفاشلة التي عرفت باسم "عملية غيديون"، وكان سببًا في مشاركة الجندييْن الآخريْن بالعملية.

وأضافت القيادة في بيان، أن أيران بيري (41 عامًا)، الذي شارك في المحاولة الانقلابية، واعتقلته قوات الأمن الفنزويلية، عمل في القوات البرية رقيبًا مهندسًا، كان بالعراق 3 مرات بين العامين 2003 و2007.

أما الجندي الثاني لوك دينمان (34 عامًا)، الذي اعتقل هو الآخر بفنزويلا، عمل ضابط قتال بالقوات البرية حتى 2010، وفي ذلك العام ذهب للعراق مرة واحدة.

ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 8 من مايو/أيار الماضي، تورط إدارته في محاولة انقلاب بفنزويلا لمصلحة المعارضة، جرت بمشاركة جنديين أمريكيين سابقين.

وقال ترمب في حوار مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "لا أعرف أي شيء عن هذا الموضوع، إدارتي ليست لها علاقة به"، مضيفًا "لو أردت فعل شيء في فنزويلا لما فعلته هكذا، كنت لأعمله بطريقة مختلفة، سيسمى ذلك غزوًا".

ووصف محاولة جنديين سابقين التسلل بحرًا إلى فنزويلا لإطاحة مادورو، بأنها "هجوم سيئ نُفِّذ من دون كفاءة".

وأشار مادورو إلى أن إجمالي عدد الموقوفين في هذه القضية بلغ 17 شخصًا.

وخاطب مادورو القيادة العليا للقوات المسلّحة،حينها، قائلًا إن السلطات اعتقلت "عنصريْن أمنيين" أمريكيين، عارضًا عبر شاشة التلفزيون الرسمي جوازي سفرهما ووثائق أخرى.

وكان المدعي العام الفنزويلي قد اتهم، غوايدو، بالتآمر مع جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية لتجنيد "مرتزقة" بقصد شنّ هجوم لإطاحة الرئيس الاشتراكي.

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