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سياسة|مصر

مصر.. تشييع جثامين 8 أفراد من أسرتين قضوا إثر انهيار عقار (فيديو)

تشييع جنازة ضحايا عقار المحلة المنهار
تشييع جنازة ضحايا عقار المحلة المنهار
7/8/2020

وكان عقار سكني مكون من 5 طوابق قد انهار بمدينة المحلة الكبرى أمس، إثر أعمال حفر كانت تجري بجوار المنزل المنهار، ما أدى إلى مصرع 8 أشخاص من ساكنيه وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن النيابة العامة استدعت 4 عمال حفر، بينهم مقاول، لسؤالهم عن أسباب انهيار العقار وتصدع 4 عقارات أخرى، خاصة وأنهم كانوا يحفرون بجوار المنزل المنهار. 

وأصافت أن محافظ الغربية أمر بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب الانهيار، وكذلك الإخلاء العاجل لثلاثة منازل مجاورة.

وبلغ إجمالي ضحايا عقار المحلة المُنهار إلى الآن 8 قتلى، بينهم امرأتان و3 فتيات وطفلان (5 و7 سنوات)، وما زال البحث جاريا عن آخرين تحت الأنقاض.

ونشرت وسائل إعلام مصرية أسماء ضحايا المنزل المنهار وهم  (منى عبد النبي) وبناتها الثلاث (ندى وأميرة ومنة)، ورجل مسن يدعى (عبده عبد الفتاح الصاوي)، و (مروة أبو العنينين) وطفلاها (إياد ومحمد).

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
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