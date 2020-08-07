كورونا.. توقعات بوفاة 300 ألف أمريكي بحلول ديسمبر والهند تسجل إصابات قياسية

وتأتي أحدث توقعات معهد القياسات الصحية والتقييم التابع للجامعة في وقت حذر فيه كبار مستشاري البيت الأبيض للأمراض المعدية من أن مدنا أمريكية كبرى يمكن أن تصبح بؤرا جديدة للتفشي إذا لم يتم القيام بإجراءات مضادة.

وقال الدكتور كريستوفر موراي مدير المعهد لدى إعلانه التوقعات المعدلة الجامعة" يبدو أن الناس تضع الكمامات وتلتزم بالتباعد الاجتماعي بدرجة أكبر مع زيادة العدوى، ثم بعد قليل ومع تراجع الإصابات، يتخلى الناس عن حذرهم".

وقال المعهد إن الإصابات تتراجع في المراكز السابقة للتفشي مثل أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وتزداد في مناطق أخرى مثل كنتاكي وميزوري وأوكلاهوما وفرجينيا.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي أكبر مسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة لمحطة (سي.إن.إن) إن "هذا ينبئ بمتاعب في المستقبل".

#COVID19 is the most significant public health challenge to face our nation in more than a century. Help protect your family, community, and Nation by social distancing, wearing a face mask & washing your hands frequently. https://t.co/KDrqAWIgES #COVIDStopsWithMe pic.twitter.com/r9niE5tBT8 — Dr. Robert R. Redfield (@CDCDirector) July 30, 2020

أكثر من ألفي وفاة

وأحصت الولايات المتحدة أكثر من ألفَي وفاة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يوميّة لم تُسجّل مثيلاً لها منذ ثلاثة أشهر، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز، إذ سجلت خلال يوم واحد 2060 وفاة جرّاء كورونا، فضلاً عن أكثر من 58 ألف إصابة جديدة.

وآخر مرّة سجّلت فيها الولايات المتحدة أكثر من ألفي وفاة بالفيروس في 24 ساعة كانت في السّابع من مايو/ أيّار.

وفي المجموع، سجّلت الولايات المتحدة نحو 160 ألف وفاة منذ بداية الوباء، وأكثر من 4,87 مليون إصابة، في وقت عاودت أرقام الإصابات في البلاد الارتفاع بشكل حادّ ابتداءً من نهاية يونيو/حزيران.

والولايات المتحدة هي، وبفارق كبير، الدولة الأكثر تضررا في العالم بسبب كوفيد-19 لناحية الإصابات والوفيات، تليها البرازيل.

طواقم طبية في مركز مؤقت للفحص-نيودلهي 6 أغسطس

زيادة قياسية

من ناحية أخرى أعلنت الهند اليوم الجمعة تسجيل زيادة قياسية يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 62538، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 2.03 مليون حالة.

وسجلت هذه الدولة الكثيرة السكان في جنوب آسيا حتى اليوم 41 ألفا و585 وفاة بمرض كوفيد-19 لمجموع مليونين و27 ألفا و74 إصابة منذ بداية الوباء.

وبذلك أصبحت الهند ثالثة دولة تسجل أكثر من مليوني إصابة بالفيروس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، مع اتساع انتشار العدوى بالبلدات الأصغر والمناطق الريفية.

وتنتشر العدوى في الريف حيث البنية التحتية الصحية ضعيفة، في حين يرى الخبراء أن هذه الأرقام أقل من الواقع إذ إن السلطات الهندية لا تخضع للفحص سوى الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

وكانت حكومة ناريندرا مودي فرضت في مارس/ آذار إجراءات عزل من الأكثر صرامة في العالم في بعض مدنها المكتظة بالسكان.

لكن تم تخفيف الإجراءات تدريجيا في ثالث اقتصاد في آسيا فقد فيه عشرات الملايين من العمال المهاجرين وظائفهم بين ليلة وضحاها.

مصاب بالفيروس في غرفة عناية مكثفة-البرازيل- 6 أغسطس

البرازيل والمكسيك

في البرازيل قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 53139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و 1237 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل 2 مليون و 912 ألفا و212 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 98493 شخصا في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

أمّا المكسيك فقد تجاوزت عتبة الخمسين ألف وفاة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة أعلى بكثير من توقّعات حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وسجّلت البلاد البالغ عدد سكّانها 128,8 مليون نسمة، ما مجموعه 462,690 إصابة مؤكّدة و50,517 وفاة، وفقاً لأحدث الإحصاءات الحكوميّة، وأحصت المكسيك 819 وفاة إضافيّة في 24 ساعة.

وهذه الأرقام تجعل من المكسيك ثالثة دول العالم الأكثر تضرّراً من كوفيد-19 بعد الولايات المتّحدة والبرازيل.

دفن أحد ضحايا فيروس كورونا- المكسيك 6 أغسطس

وعدد الوفيات في المكسيك بالفيروس يتجاوز إلى حدّ كبير توقّعات الحكومة التي قدّرت في نهاية فبراير/ شباط أنّ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء سوف يتراوح بين 6000 و30 ألفاً.

لكنّ المسؤول عن الاستراتيجيّة الحكوميّة ضدّ فيروس كورونا أعرب عن تفاؤله، معتبراً أنّه باتت هناك حاليّاً "سيطرة أكبر" على الوباء، وقال إنّ الوباء لا يزال ناشطاً إلى حدّ كبير "لكنّه بدأ يتباطأ".