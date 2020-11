كورونا.. توقعات بوفاة 300 ألف أمريكي بحلول ديسمبر والهند تسجل إصابات قياسية

وتأتي أحدث توقعات معهد القياسات الصحية والتقييم التابع للجامعة في وقت حذر فيه كبار مستشاري البيت الأبيض للأمراض المعدية من أن مدنا أمريكية كبرى يمكن أن تصبح بؤرا جديدة للتفشي إذا لم يتم القيام بإجراءات مضادة.

وقال الدكتور كريستوفر موراي مدير المعهد لدى إعلانه التوقعات المعدلة الجامعة" يبدو أن الناس تضع الكمامات وتلتزم بالتباعد الاجتماعي بدرجة أكبر مع زيادة العدوى، ثم بعد قليل ومع تراجع الإصابات، يتخلى الناس عن حذرهم".

وقال المعهد إن الإصابات تتراجع في المراكز السابقة للتفشي مثل أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وتزداد في مناطق أخرى مثل كنتاكي وميزوري وأوكلاهوما وفرجينيا.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي أكبر مسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة لمحطة (سي.إن.إن) إن "هذا ينبئ بمتاعب في المستقبل".

#COVID19 is the most significant public health challenge to face our nation in more than a century. Help protect your family, community, and Nation by social distancing, wearing a face mask & washing your hands frequently. https://t.co/KDrqAWIgES #COVIDStopsWithMe pic.twitter.com/r9niE5tBT8

— Dr. Robert R. Redfield (@CDCDirector) July 30, 2020