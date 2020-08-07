قنبلة هيدروجينية في قلب المدينة.. مسؤول إيراني: طهران معرضة لكارثة أكبر من انفجار بيروت

وقال عضو مجلس بلدية طهران مجيد فراهاني، في منشور عبر حسابه على "إنستغرام"، إن العاصمة الإيرانية معرضة لوقوع كارثة أكبر من انفجار مرفأ بيروت، بسبب مستودع نفط موجود داخل حي من أحيائها السكنية.

وأضاف أن "المستودع النفطي في حي شهران بطهران، بمثابة قنبلة هيدروجينية في قلب المدينة".

وأوضح أن نحو 300 ناقلة يتم تحميلها بالوقود كل يوم من خزانات النفط في "شهران"، وتسير عبر الأحياء مهددةً أرواح الناس.

وأشار فراهاني، إلى أن المستودع عندما أنشئ عام 1975، لم يكن بالقرب منه حي سكني.

وأسفر انفجار ضخم في مرفأ بيروت، الثلاثاء، عن سقوط 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض (حصيلة غير نهائية)، بجانب دمار مادي هائل، وفق وزير الصحة حمد حسن.

ويعتبر المرفأ مخزنا مؤقتا للعديد من السلع الرئيسية، كالحبوب بأنواعها، إذ تصنف أرض المرفأ على أنها موقع التخزين الأكبر في لبنان للحبوب والمواد الغذائية والدواء وغيرها.