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سياسة|العراق

عراقية تحاول حرق نفسها خلال بث مباشر على فيسبوك.. ما السبب؟ (فيديو)

حاولت السيدة العراقية إحراق نفسها إلا أن المارة في الشارع أنقذوها بآخر لحظة
حاولت السيدة العراقية إحراق نفسها إلا أن المارة في الشارع أنقذوها بآخر لحظة
7/8/2020

وقالت المرأة إن سبب إقدامها على هذا الفعل هو أن العتبة الحسينية والجهات التابعة لها منعتها من العمل داخل سوق شعبي ودمرت مكان عملها المؤقت.

وقبل أن تقدم على إشعال النار في نفسها اشتكت المواطنة العراقية سوء أحوالها، ووجهت انتقادات حادة لزعماء الشيعة، مشيرة إلى أنهم يركضون وراء المناصب ولا يبالون بأوضاع الفقراء.

واستنكرت المواطنة في مقطع الفيديو إقدام المسؤولين على إزالة "بسطة" تكسب من خلالها رزقها، دون أن يمد لها أحد من "أصحاب العمائم" يد العون منذ أشهر، وأنها لا تملك في جيبها حتى ألف دينار، حسب تعبيرها.

وسكبت المرأة  الوقود على نفسها خلال حديثها عن الظلم الذي تتعرض له ومن على شاكلتها من الباعة المتجولين قبل أن يمنعها شباب قريبون منها من محاولة إضرام النار بنفسها بآخر لحظة.

واستنكر عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي سيطرة العتبات المقدسة التابعة للوقف الشيعي على الأسواق التجارية مطالبين الحكومة بالتدخل لإنصاف العاملين في تلك الأسواق.

ورأى مغردون أن محاولة المرأة إضرام النار بنفسها بسبب جشع "العتبات المقدسة وسيطرتها على الأسواق والحركة التجارية" ينبغي أن يوضع له نهاية، وأن يتم "رفع القدسية الزائفة عن هؤلاء اللصوص".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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