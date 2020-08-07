عراقية تحاول حرق نفسها خلال بث مباشر على فيسبوك.. ما السبب؟ (فيديو)

وقالت المرأة إن سبب إقدامها على هذا الفعل هو أن العتبة الحسينية والجهات التابعة لها منعتها من العمل داخل سوق شعبي ودمرت مكان عملها المؤقت.

وقبل أن تقدم على إشعال النار في نفسها اشتكت المواطنة العراقية سوء أحوالها، ووجهت انتقادات حادة لزعماء الشيعة، مشيرة إلى أنهم يركضون وراء المناصب ولا يبالون بأوضاع الفقراء.

واستنكرت المواطنة في مقطع الفيديو إقدام المسؤولين على إزالة "بسطة" تكسب من خلالها رزقها، دون أن يمد لها أحد من "أصحاب العمائم" يد العون منذ أشهر، وأنها لا تملك في جيبها حتى ألف دينار، حسب تعبيرها.

واعد|| بالفيديو:: امرأة تحاول حرق نفسها بسبب تصرفات "قسم الحرمين" والعمليات المشتركة التي تحاول قطع أرزاق العشرات من أصحاب "البسطات" في أسواق #كربلاء الشعبية. pic.twitter.com/ilp42tHWvZ — وكالة أنباء العراق الدولية – واعد (@wa3ediq) August 6, 2020

وسكبت المرأة الوقود على نفسها خلال حديثها عن الظلم الذي تتعرض له ومن على شاكلتها من الباعة المتجولين قبل أن يمنعها شباب قريبون منها من محاولة إضرام النار بنفسها بآخر لحظة.

واستنكر عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي سيطرة العتبات المقدسة التابعة للوقف الشيعي على الأسواق التجارية مطالبين الحكومة بالتدخل لإنصاف العاملين في تلك الأسواق.

ورأى مغردون أن محاولة المرأة إضرام النار بنفسها بسبب جشع "العتبات المقدسة وسيطرتها على الأسواق والحركة التجارية" ينبغي أن يوضع له نهاية، وأن يتم "رفع القدسية الزائفة عن هؤلاء اللصوص".