ضحكات وتجاهل.. زيارة ماكرون تجدد غضب اللبنانيين من النخبة السياسية

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام لبنانية وتناقلها نشطاء عبر المنصات، بري وآخرين، وقد بدت الضحكة على وجوههم في وقتٍ يعيش لبنان كارثة كبرى.

كما وثق مقطع فيديو، لحظة عبور الرئيس بري إلى القصر الرئاسي لمقابلة ماكرون برفقة مسؤولين آخرين، واجهه الصحفي بقناة الجزيرة تيموز أزهري، بالقول إن كثيرًا من اللبنانيين يريدونك أن ترحل، لكنه واصل السير متجاهلًا ما سمعه.

I asked #Lebanon Speaker Nabih Berri what he thinks about the big portion of Lebanese who are calling on him to leave. No response. pic.twitter.com/uJMt7xxliU

— Timour Azhari (@timourazhari) August 6, 2020