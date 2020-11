شاهد: تحطّم طائرة هندية على متنها 191 راكبا بينهم 10 رُضّع

وقالت وزارة الطيران المدني الهندية، في بيان، إن طائرة إير إنديا إكسبريس القادمة من دبي متجهة إلى كيرالا، تحطمت بمدينة كاليكوت، وعلى متنها 191 من الركاب -بينهم عشرة أطفال- وأفراد الطاقم تحطمت عندما تجاوزت مدرج الهبوط بمطار كاليكوت في ولاية كيرالا الجنوبية، وسقطت في واد.

وقال قائد شرطة المنطقة "نعتقد أن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب 35 شخصًا، ونواصل الآن جهود الإنقاذ".

وذكرت قنوات تلفزيونية أن جسم الطائرة انشطر نصفين عندما خرجت عن مسارها وتجاوزت المدرج، وأظهرت صور بثّتها القنوات التلفزيونية قسمًا من جسم الطائرة منشطرا، لكن من دون أي مؤشرات على تعرّضها لحريق، وتحدثت إحدى القنوات التلفزيونية عن وجود عطل في معدات هبوط الطائرة.

وقال بيان وزارة الطيران المدني "حسب التقارير الأولية، عمليات الإنقاذ مستمرة، ويجري نقل الركاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية"، ولم ينشب حريق في الطائرة، حسب البيان.

وقال شرطي آخر يدعى سوجيت داس "هناك 89 شخصا على الأقل تعرّض العديد منهم لجروح خطيرة وأُدخِلوا مستشفيات عدة في كاليكوت، ولا تزال سيارات الإسعاف تصل إلى الموقع".

وأضاف "قيل لنا إن جميع من نجوا من الحادث تعرّضوا لنوع ما من الإصابات"، وأشار نائب في ولاية كيرالا إلى مقتل أحد الطيارَين.

وذكرت هيئة "دي جي سي إيه" لتنظيم الطيران أن الطائرة خرجت عن مسارها في نهاية المدرج و"سقطت في الوادي وانشطرت إلى نصفين".

وأفاد بيان صدر عن شركة الطيران أنه "لم يُسجَّل حريق عند الهبوط"، وأشار إلى وجود 174 راكبًا و10 أطفال رضع وطيارين اثنين وخمسة من أفراد الطاقم على متن الرحلة.

وصرح مسؤول في خدمات الطوارئ لفرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته أن "عمليات الإنقاذ جارية لكن الأمطار تجعلها صعبة".

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه عبر تويتر "أتضامن مع من خسروا أحباءهم. أتمنى الشفاء العاجل للجرحى، السلطات في الموقع وتقدم المساعدات للمتأثرين".

Pained by the plane accident in Kozhikode. My thoughts are with those who lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Kerala CM @vijayanpinarayi Ji regarding the situation. Authorities are at the spot, providing all assistance to the affected.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2020