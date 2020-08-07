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شاهد: انقطاع التيار الكهربائي خلال استقبال ماكرون في بيروت (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) مع نظيره اللبناني ميشال عون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) مع نظيره اللبناني ميشال عون
7/8/2020

ويظهر في الفيديو انقطاع التيار الكهربائي خلال الاجتماع، ما اضطر فضائية "إل بي سي" اللبنانية إلى استكمال البث من موقع آخر.

وكان ماكرون وصل إلى لبنان عبر مطار بيروت، لإجراء جولة تفقدية لآثار انفجار المرفأ الذي وقع الثلاثاء، وجرى استقباله من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون وعدد  من المسؤولين في قاعة شرفية داخل المطار.

واعتبر مغردون أن انقطاع التيار لحظة استقبال ماكرون سبب إحراجًا كبيرا للرئيس والسلطة.

وبعد انتهاء زيارته لبيروت كتب  ماكرون باللغة العربية قائلا "بحبك يا لبنان".

وترددت أثناء جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حي الأشرفية اللبناني أمس الخميس هتافات باللغة الفرنسية التي يجيدها الكثير من اللبنانيين تقول" تحيا فرنسا"، كما كانت هناك دعوات بعودة الانتداب الفرنسي، تأكيدا على غضب اللبنانيين الشديد تجاه النظام الحالي.

ورأت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مشاهد جولة ماكرون التي نقلتها وسائل الإعلام مباشرة على الهواء، من المتوقع أن تثير الجدل في فرنسا، حيث يتعرض ماكرون للانتقاد من حين لآخر لعدم استجابته لمطالب الفرنسيين، وبالكاد بدأت شعبيته تتعافى بعد احتجاجات نشطاء حركة السترات الصفراء.

وكان ماكرون أثناء جولته يرتدي ربطة عنق سوداء تعبيرا عن الحزن على ضحايا الانفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت الرئيسي وأسفر عن مقتل 137 شخصا على الأقل وإصابة الألاف، وتشريد حوالي 300 ألف شخص. وتقدر الأضرار بنحو  5 مليارات دولار، وهو مبلغ لا تمتلكه لبنان الآن، بحسب بلومبرغ.

وفي حديثه للصحفيين في نهاية زيارته دعا ماكرون إلى إجراء تحقيق دولي لتحديد أسباب الانفجار، الذي تردد أنه كان نتيجة لوجود شحنة كبيرة من نترات الأمونيوم في أحد مستودعات المرفأ. وقال ماكرون "نحن في حاجة إلى تحقيق دولي شفاف وصريح لضمان عدم إخفاء أي شيء أو بقاء أي شكوك".

وحاول ماكرون إظهار تضامنه مع الشعب اللبناني دون الوقوف إلى جانب أي فئة سياسية. وعندما صاحت إحدى النساء قائلة "من فضلك لا تعطوا المال لحكومتنا الفاسدة"، اتجه ماكرون بنظره نحوها وقال" لا تقلقي بالنسبة لهذا الأمر".

ووعد ماكرون بأنه سوف يقوم بتنظيم المساعدات الدولية بينما سيدفع أيضا نحو تحقيق تغيير سياسي وقال "جئت هذا الصباح للمساعدة وسوف أتحدث مع كل الفصائل السياسية لمطالبتهم بميثاق جديد".

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة بلومبرغ أن زيارة الرئيس الفرنسي للبنان تظهر طموحه في أن يكون قائدا عالميا في منطقة حافظت فيها الولايات المتحدة وروسيا على ميزان القوة في السنوات الأخيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + وكالات
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