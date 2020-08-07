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شاهد: امرأة تطير عدة أمتار داخل منزلها لحظة انفجار بيروت

لحظات قبل الانفجار الذي أطاح بالمرأة في الهواء لعدة أمتارداخل بيتها
لحظات قبل الانفجار الذي أطاح بالمرأة في الهواء لعدة أمتارداخل بيتها
7/8/2020

ورصدت كاميرات المراقبة، في أحد المنازل اللبنانية، لحظة اقتراب امرأتين وطفلة من شرفة المنزل لمتابعة الدخان الأبيض المتصاعد في السماء قبل لحظات من الانفجار، ومن ثم وقع الانفجار وتناثر الزجاج في كل مكان. 

لكن المشهد الأكثر رعبًا تمثل في تسبب الانفجار العنيف في قذف إحدى المرأتين لعدة أمتار داخل المنزل بقوة. 

غير أن اللقطات المصورة لم تكشف حجم الإصابات التي تعرضت لها المرأة بعد أن طارت في الهواء لهذه المسافة وسقطت على الأرض.

كما أظهر المقطع تأثر المنزل لحظة الانفجار وتحطم زجاج واجهته بالكامل.

وكان انفجار هائل قد وقع  في مرفأ بيروت الثلاثاء نتيجة وجود مادة "نترات الأمونيوم" عالية التفجير في أحد مخازنه.

ونجم عن الانفجار سقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى وخسائر مادية فادحة، ودمار في المنشآت العامة والخاصة، فضلا عن تشرد أكثر من 300 ألف لبناني بسبب تهدم بيوتهم.

وتكثّف فرق الانقاذ المحلية والأجنبية الجمعة جهودها في مرفأ بيروت للعثور على المفقودين الذين تعيش عائلاتهم ساعات انتظار صعبة، غداة توقيف السلطات اللبنانية مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة المرفأ والجمارك للتحقيق معهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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