ردا على الاتفاق المصري اليوناني: أردوغان يعلن استئناف التنقيب في المتوسط

وأضاف أردوغان عقب أداء صلاة الجمعة في مسجد "آيا صوفيا" بإسطنبول: "لسنا بحاجة للتباحث مع من ليس لديهم أي حقوق في مناطق الصلاحية البحرية".

وأكد أن تركيا ستواصل الالتزام بالاتفاق المبرم مع ليبيا بحزم كبير، مشيرا إلى أن أنقرة استأنفت أعمال التنقيب عن النفط في المتوسط وأرسلت سفينة للتنقيب لأن اليونان لم تف بوعودها.

وتابع: "المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل طلبت منا (مؤخرا) وقف أعمال التنقيب وأبلغتنا بأن ذلك سيسهل عملها، وأنا قلت لها إن كنت تثقين باليونان أو في الآخرين سنوقف أنشطة التنقيب لمدة 3-4 أسابيع".

وأوضح: "ولكن أنا لا أثق بهم (باليونان والدول الأخرى)، وسترين (مخاطبا ميركل) أن هؤلاء لن يفوا بوعودهم، وهذا ما حدث".

وتابع: "بعد نكث الوعد ما الذي سيحصل؟ باشرنا بأعمال التنقيب مباشرة وأرسلنا سفينة بربروس خير الدين باشا إلى المنطقة لمباشرة مهمتها (قبالة سواحل جمهورية شمال قبرص التركية)".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده باتت حاليا أقوى من أي وقت مضى، معددا أوجه القوى الاقتصادية والقدرات التي تتمتع بها تركيا.

سفينة بربروس خير الدين باشا

وفي 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس التركي، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني بين البلدين، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

ووقعت مصر واليونان، أمس الخميس، اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وفي مؤتمر مع نظيره اليوناني من القاهرة، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن "الاتفاق يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي مع اليونان"، وتم توقيعه بعد استيفاء كافة جوانبه.

وأمس، أعلنت وزارة الخارجية التركي رفضها للاتفاقية بين مصر واليونان، مؤكدة أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة.

وأضافت أن أنقرة لن تسمح لأي أنشطة ضمن المنطقة المذكورة، وستواصل بلا شك الدفاع عن الحقوق المشروعة لتركيا وللقبارصة الأتراك شرقي المتوسط.

موقف القبارصة الأتراك

بدوره، قال رئيس وزراء شمال قبرص التركية، أرسين تتار، إن بلاده وتركيا لن تتغاضيا عن غصب حقوقهما في منطقة شرقي المتوسط.

وأضاف تتار في بيان، الجمعة، أن اليونان ومصر وقعتا على اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بينهما، بهدف القضاء على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة في المتوسط.

وأشار إلى أن اتفاق اليونان ومصر يعتبر مثالا جديدا على عدم احترامهما للقوانين والحقوق الدولية.

وأردف "لكن يجب على هاتين الدولتين معرفة أن تركيا وشمال قبرص لن تتغاضيا عن انتهاك حقوقهما شرقي المتوسط".

وأشار إلى أن تركيا القوية تمتلك القدرة اللازمة من أجل القضاء على كافة اللأعيب شرقي المتوسط.

وأضاف أن تركيا لا تعترف بالاتفاق الجديد وتعتبره باطلا، داعيا اليونان ومصر لتلقي الرسالة المناسبة من ذلك، وعدم التطاول على حقوق تركيا.

وأكد حاجة منطقة شرقي المتوسط للتعاون والسلام، بدلا من التصعيد والنزاع، وأنه يجب من أجل ذلك "إبداء الاحترام اللازم لحقوق الآخرين، وعدم تنفيذ ألاعيب الأطراف الخارجية".

رفض ليبي

كما أكدت وزارة الخارجية الليبية، في بيان، بعد ساعات من توقيع الاتفاق المصري اليوناني، أنها "لن تسمح لأية جهة كانت بالاعتداء على حقوقها البحرية".

وأضاف البيان: "تكرر ليبيا تأكيدها على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية، والتي لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص".