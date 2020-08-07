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سياسة|الولايات المتحدة

بعد 46 عاماً.. القبض على سجين هارب عاش باسم مستعار

سجين هارب في الولايات المتحدة أوقِف بعد 46 عاماً
سجين هارب في الولايات المتحدة أوقِف بعد 46 عاماً
7/8/2020

وكان لويس أرشوليتا فرّ من أحد سجون ولاية كولورادو عام 1974. وألقي القبض عليه يوم الأربعاء في ولاية نيو مكسيكو حيث كان يسكن منذ 46 =عاماً منتحلاً هوية مزورة باسم رامون مونتايا. 
وقال العميل الخاص مايكل شنيدر من  اف بي آي ، أي  مكتب التحقيقات الفدرالي في دنفر" هذا  االاعتقال يشكل رسالة قوية إلى كل المجرمين العنيفين، فإن مكتب التحقيقات الفدرالي  سيجدكم، بغض النظر عن الوقت الذي يستغرقه ذلك وعن المكان الذي تهربون إليه، وسيحيلكم على القضاء".
كان لويس أرشوليتا ينفذ حكماً بالسجن لإطلاقه النار عام 1973 على شرطيّ في عاصمة ولاية كولورادو من دون أن يقتله.
ونقل بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي عن قائد الشرطة في دنفر بول بيزن قوله إن "مرور هذا الزمن لا يشكل عذراً لجريمة أرشوليتا ولا يمحوها". 
ولم يشرح الكيفية التي تم بها الوصول إلى السجين السبعيني الهارب.

اعتداء وهروب

وتم العثور على أرشوليتا، البالغ من العمر الآن 77 عاما، في نيو مكسيكو،حيث كان يعيش تحت اسم آخر.
وهرب أرتشوليتا ، المعروف أيضا باسم لاري بوساتيري، من منشأة إصلاحية في إدارة كولورادو منذ أكثر من أربعة عقود، وصدرت مذكرة اعتقال فيدرالية بحقه بعد ثلاث سنوات.
وأدين أرشوليتا بالاعتداء على ضابط شرطة بسلاح مميت لإطلاقه النار على ضابط دنفر في عام 1973. ونجا الضابط من إطلاق النار.
وتغيرت دنفر قليلاً في العقود الأربعة التي كان فيها أرتشوليتا مختبئًا، إذ كان عدد سكان المدينة حوالي 1.1 مليون في عام 1973 مقارنة بـ 2.8 مليون الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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