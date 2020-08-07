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سياسة

اليمن: قتلى وجرحى في قصف طيران التحالف السعودي الإماراتي (صور)

صور ضحايا سقطوا نتيجة غارات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن
صور ضحايا سقطوا نتيجة غارات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن
7/8/2020

ونقلت القناة عن مسؤول الصحة بالجوف أن الغارات استهدفت، الخميس، 3 سيارات تقل مدنيين في منطقة شعب أحراض بمديرية خب والشعف، مشيرة إلى أن الضحايا من قبيلة المعاطرة، وأن عددا من الجرحى نقلوا إلى مستشفى بمدينة الحزم، مركز المحافظة.

https://twitter.com/almasirah/status/1291362022920261634?ref_src=twsrc%5Etfw

ونشرت القناة صورا لجثث عدد من ضحايا القصف، ووصفت ما جرى بأنه مجزرة ارتكبها "طيران العدوان"، في إشارة إلى التحالف الذي يشن حربا في اليمن منذ عام 2015.

وفي وقت سابق على إعلان "المسيرة" أفادت مصادر للجزيرة بمقتل 9 مدنيين على الأقل وجرح آخرين في الغارات التي شنتها طائرات التحالف على الجوف.

والشهر الماضي، تعرضت مديرية خب والشعف لغارات مماثلة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وفقا لجماعة الحوثي.

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت قناة المسيرة أن غارة جوية استهدفت محافظة صعدة الواقعة شمالي اليمن على الحدود مع السعودية.

وفي مواجهة الانتقادات الدولية، أقر التحالف في السابق بارتكاب "أخطاء" تسببت في مقتل مدنيين خلال ضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن، وتؤكد منظمات دولية أن غارات التحالف السعودي الإماراتي أوقعت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين في هذا البلد.

هذا و قال التحالف إنه أسقط، الخميس، طائرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون من محافظة الحديدة (غربي اليمن)، وكانت في طريقا لتنفيذ هجوم داخل الأراضي السعودية.

المصدر : وكالات
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