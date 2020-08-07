اليمن: قتلى وجرحى في قصف طيران التحالف السعودي الإماراتي (صور)

ونقلت القناة عن مسؤول الصحة بالجوف أن الغارات استهدفت، الخميس، 3 سيارات تقل مدنيين في منطقة شعب أحراض بمديرية خب والشعف، مشيرة إلى أن الضحايا من قبيلة المعاطرة، وأن عددا من الجرحى نقلوا إلى مستشفى بمدينة الحزم، مركز المحافظة.

https://twitter.com/almasirah/status/1291362022920261634?ref_src=twsrc%5Etfw

ونشرت القناة صورا لجثث عدد من ضحايا القصف، ووصفت ما جرى بأنه مجزرة ارتكبها "طيران العدوان"، في إشارة إلى التحالف الذي يشن حربا في اليمن منذ عام 2015.

وفي وقت سابق على إعلان "المسيرة" أفادت مصادر للجزيرة بمقتل 9 مدنيين على الأقل وجرح آخرين في الغارات التي شنتها طائرات التحالف على الجوف.

طيران السعوديه والامارات في مجزره جديده لاسره كامله في محافظه الجوف

الى متى والعالم يتفرج على عبث محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في اليمن في قتل اليمنين وتدمير ارضهم وتقسيمها والسيطره عليها

ياسراليماني pic.twitter.com/4olZleRIQY — ياسر اليماني (@YaserAlyamani) August 6, 2020

والشهر الماضي، تعرضت مديرية خب والشعف لغارات مماثلة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وفقا لجماعة الحوثي.

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت قناة المسيرة أن غارة جوية استهدفت محافظة صعدة الواقعة شمالي اليمن على الحدود مع السعودية.

مجزرةً جديدة يرتكبها الطيران #السعودي هذا اليوم أودت بحياة ما يقارب 20 ضحية اطفال و نساء و شباب من بدو #المعاطره في #محافظة_الجوف بعد ايام قليلة من مجزرة #المرازيق .

جرائم لا تسقط بالتقادم يرتكبها هؤلاء الاوغاد دون وازع انساني او اخلاقي سيدفعون ثمنها مهما سوقوا من اعذار . pic.twitter.com/zo0hayDVkK — abdrabboh alshaif عبدربه الشايف (@abdrabboh_79) August 6, 2020

وفي مواجهة الانتقادات الدولية، أقر التحالف في السابق بارتكاب "أخطاء" تسببت في مقتل مدنيين خلال ضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن، وتؤكد منظمات دولية أن غارات التحالف السعودي الإماراتي أوقعت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين في هذا البلد.

هذا و قال التحالف إنه أسقط، الخميس، طائرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون من محافظة الحديدة (غربي اليمن)، وكانت في طريقا لتنفيذ هجوم داخل الأراضي السعودية.

إستشهاد وإصابة 22 مواطناً بغارات للعدوان في الجوفhttps://t.co/rB2VNnDiyP pic.twitter.com/Ss8idz4ZCl — وكالة الأنباء اليمنية – سبأ (@SabaNewsye) August 6, 2020