السودان: احتجاجات على تعديلات تمس "الشريعة الإسلامية"

ووفق مراسل الأناضول، ردد مئات المتظاهرين هتافات ضد الحكومة، كما رفعوا لافتات تدعو إلى الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية.

وأقرت الحكومة السودانية، في يوليو/تموز الماضي، تعديلات تشريعية تقضي بـ"تجريم ختان الإناث، وإلغاء عقوبة الردة، والسماح لغير المسلمين بتناول الكحول، والسماح للنساء باصطحاب أطفالهن إلى خارج البلاد من دون مشاورة الزوج".

وردد المتظاهرون هتافات أبرزها "سقطت سقطت يا حمدوك (رئيس الوزارء)"، "لا إله إلا الله .. والعلماني والشيوعي عدو الله"، "يا خرطوم ثوري ثوري. على العلماني والجمهوري (في إشارة للحزب الجمهوري)". كما رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات "الإسلام دستور الأمة"، و"لا إله إلا الله.. لا تبديل لشرع الله".

فيما استبقت قوات الأمن المظاهرة الاحتجاجية بإغلاق الطرق الرئيسية والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

وتعد المظاهرة الاحتجاجية، هي الثالثة في غضون شهر، ضد التعديلات الدستورية التي أثارت جدلا واسعا، لاسيما بين القوى والتيارات السياسية الإسلامية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، في تصريحات سابقة، إن "التعديلات القانونية تهدف إلى إزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات".

والحكومة الحالية برئاسة عبد الله حمدوك، تعد الأولى في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 من أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (1989 ـ 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت بالسودان، في 21 من أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

اقرأ أيضًا:

شاهد: مظاهرات في السودان غضبا للشريعة الإسلامية

السودان: غضب واسع بعد إقرار تعديلات قانونية تمس الشريعة

الشريعة.. هل تصعّد الأزمة بين "العسكري" وقوى التغيير بالسودان؟

السودان: التجمع والشريعة.. خيارات الشارع وتفاهمات المجلس العسكري