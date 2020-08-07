الرئيس اللبناني يتحدث عن احتمال وجود "تدخل خارجي" ضمن أسباب انفجار بيروت

وأوضح عون في تصريحات نشرتها وسائل إعلام وأكدها مكتبه ‭‭‭"‬‬‬لم يحدد بعد سبب الانفجار، فهناك احتمال تدخل خارجي عبر صاروخ أو قنبلة أو أي عمل آخر، وطلبت من ماكرون تأمين الصور الجوية لمعرفة ما حصل وإن لم تتوفر لدى الفرنسيين سنطلبها من مصدر آخر".

وأضاف الرئيس اللبناني أن التحقيق في الانفجار الذي وقع في مستودع يضم مواد شديدة التفجير يوم الثلاثاء يرتكز على ثلاثة مستويات.

وقال "أولا على كيفية دخول هذه المواد المتفجرة وتخزينها في العنبر رقم 12 والثاني إن كان الانفجار نتج بسبب الإهمال أو حادث قضاء وقدر، والثالث هو احتمال أن يكون هناك تدخل خارجي أدى الى وقوع هذا الحادث".

مرفأ بيروت – 7 أغسطس

انفجار مرفأ بيروت

ومساء الثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، بسبب وقوع انفجار ضخم في مرفئها، أفادت تقديرات أولية بأن سببه هو انفجار مستودع كان يحوي كمية من المواد شديدة الانفجار.

وخلف الانفجار 154 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 الى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.

ويزيد انفجار بيروت من معاناة بلد يكابد منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.