الآلاف يشيعون جثماني مصريين قتلا في السعودية (فيديو)

وأدى العديد من أهالي قرية البطحة، صلاة الجنازة على جثماني المصريين بمقابر القرية، بعد وصولهما في سيارتي إسعاف وسط إجراءات أمنية مشددة.

وطالب أهالي القرية بالثأر من القاتل مرددين هتافات " لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، الثأر للشهداء، حسبنا الله ونعم الوكيل".

وكان جثمانا المصريين عز الدين محمد عبدالشافي أحمد وعادل عبد الإمام حسين محمود قد وصلا من السعودية إلى مطار القاهرة الدولي الخميس بعد تنسيق بين وزارة الخارجية المصرية والسلطات السعودية، بحسب بيان أصدرته الخارجية المصرية.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت في بيان سابق الاثنين أن القنصلية المصرية في الرياض قامت، بالتنسيق مع السلطات السعودية، باستصدار تأشيرة الخروج النهائي المطلوبة لشحن جثماني المواطنين المصريين اللذين قتلا على يد مواطن سعودي بمحافظة حريملاء بالسعودية صباح يوم 27 يوليو/تموز الماضي.

وأشار البيان إلى أن الجاني في يد العدالة حاليا، وأنه جاري السير في إجراءات إحالته إلى النيابة العامة بالمحافظة، كما أكد على استمرار القنصلية العامة في الرياض بمتابعة التحقيقات الخاصة بالواقعة حفاظاً على حقوق المجني عليهما.

وكان المصريان قتلا، الثلاثاء قبل الماضي، رميا بالرصاص إثر نشوب خلاف "بسيط" بينهما وبين صاحب العمل السعودي، ما دفع الأخير إلى إطلاق ثلاث رصاصات بظهر كل من عز الدين محمد عبد الشافي (مواليد 1967)، وعادل عبد الإمام حسين (مواليد 1983)؛ فأرداهما قتيلين.

وكانت الجالية المصرية بالسعودية قد ذكرت في منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك أن صاحب العمل المذكور "أحضر سلاحه وضرب الاثنين غدرًا من الخلف"، وأصاب "كل واحد منهما بـثلاث طلقات في الظهر".

وأكدت الجالية أن المجني عليهما كانا يعملان في أعمال التشطيب لدى الجاني، وعندما طلب منهما المواطن السعودي إصلاح ماسورة خزان مصب مياه كان من المفترض أن يكون عليها غطاء، رفضا طلبه، قائلين "إحنا نجارين ومش شغلنا، وإنه عادي بعد الخرسانة تتظبط، لكن ده شغل سباكة".

وأضافت الجالية على فيسبوك أن الجاني "تركهما لاستكمال أعمالهما، ثم عاد بعد فترة وجيزة، حاملًا بندقية آلية، وأطلق عليهما الرصاص، حتى وافتهما المنية".

هذا وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، إن حادث مقتل مصريين اثنين بالرصاص في السعودية، "حادث فردي" ولا يعبر عن المجتمع السعودي.

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