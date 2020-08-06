"ممرضة برتبة وطن".. مواقف إنسانية لافتة لحظة انفجار بيروت

ومن أبرز هذه الصور انتشرت صورة لممرضة لبنانية وهي تحمل ثلاثة أطفال حديثي الولادة وتحتضنهم بقوة لحمايتهم من الدمار والحطام، بينما تضع بين أذنها وعنقها سماعة الهاتف لترد على اتصالات الأهالي المذعورين.

وكتب ملتقط الصورة بلال جاويش "16 سنة من التصوير الصحفي والكثير من الحروب. أستطيع أن أقول لم أر كالذي رأيته اليوم في منطقة الأشرفية، وخصوصًا أمام مستشفى الروم ".

وأضاف "لفتتني هذه (البطلة) داخل المستشفى وكانت تسارع للاتصال رغم توقف الاتصالات، وهي ممسكة بثلاثة أطفال حديثي الولادة ويحيطها عشرات الجثث والجرحى".

وأعاد الكاتب اللبناني والناشط البارز محمد الرطيان نشر صورة الممرضة معلقا "هذه السيدة هي لبنان الذي كنا، وما زلنا، وسنظل نحبه، رغم قبح الساسة وأهل الطوائف".

وأضاف "لم تنتبه لاختلاف ألوانهم لم تسأل: إلى أي طائفة ينتمون؟! سلام لجمال الإنسان الذي لم يشوهه قبح الساسة سلاما للبنان الذي يشبهك يا سيدتي".

_ممرضة لبنانية تحتضن 3 رُضّع

بعد #انفجار_المرفأ في #بيروت هذه السيدة هي #لبنان الذي

كنا، وما زلنا، وسنظل نحبه..

رغم قبح الساسة وأهل الطوائف. لم تنتبه لاختلاف ألوانهم

لم تسأل:

إلى أي طائفة ينتمون؟! سلام لجمال الإنسان الذي

لم يشوهه قبح الساسة

سلاما للبنان

الذي يشبهك يا سيدتي 🇱🇧 pic.twitter.com/upH0E7hF8k — #محمد_الرطيان (@alrotayyan) August 5, 2020

ووصف أحد المغردين الممرضة بأنها "ممرضة برتبة وطن"، ووصف آخر الصورة بأنها من أسمى صور التضامن والإنسانية".

وكذلك تناقل نشطاء، صورة لأحد الأطباء، وهو يحمل طفلاً رضيعًا، في أحد المستشفيات، وسط الزجاج والأدوات الطبية، وقد لطخت الدماء ثيابه والرضيع ومحيطه كله.

هيدي الصورة بتسقط حكومات pic.twitter.com/3XqFGzCLMa — Joseph Abi Fadel (@josephabifadel) August 5, 2020

وعقّب نشطاء بالقول إن "الصورة كفيلة بإسقاط حكومات، لكن لا حياة لمن تنادي".

من أسمى صور التضامن و الإنسانيّة

مُحاولة إنقاذ مُمرضة لبنانية بطلة لحياة ثلاث رُضع حديثي الولادة قبل لحظات من انفجار بيروت.

أمل يُولد من رحمِ الألم pic.twitter.com/gswMmlME21 — alshayma (@alshayma) August 5, 2020

وامتدح متداولو الصور، الإنسانية التي تجمع الناس في ظل الظروف الصعبة، والرحمة التي تسكن القلوب وتدفع للمخاطرة بالحياة من أجل روح إنسان آخر".

الإنسانية تجعلك مميزاً💔

وَتميزك عن الكائنات الأخرى

فهي لا تُباع ولا تشترى بل هي طابع تكتسبه

في قلبك من صغرك

أجعلها هديتك وقدمها للناس من حولك

كوّن انساناً قبل كل شيئ❤️

فقط افتقدنا الإنسانية من كثرة الأفعال المروعة للبشر التي نراها كل يوم

ممرضه قبل أنفجار بيروت تحمي مواليد

🌷 pic.twitter.com/m79BUG9tkw — Om Saleh (@OmSaleh2OO12) August 5, 2020

وكان قد وقع انفجارا هائلا في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي لوجود مادة عالية التفجير في أحد مخازنه، مما أسفر عن دمار كبير في محيطه الواسع وخلف عشرات الضحايا وآلاف الجرحى.

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