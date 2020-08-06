قد يكون حادثا أو هجوما.. ترمب: لا أحد يعرف أسباب انفجار مرفأ بيروت

وأشار ترمب إلى أن ما حدث في بيروت لا يزال غير واضح، على الرغم من أن السلطات اللبنانية قالت الأربعاء إن الانفجار في العاصمة نتج عن تخزين 2750 طنًا من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت من دون تدابير للوقاية.

وقال الرئيس الأمريكي إنه لا يمكن لأحد أن يقول حاليا إن كان الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت كان نتيجة هجوم، ملقيا بظلال من الشك على المحققين الذين عزوا سبب الانفجار إلى الإهمال.

أحد شوارع العاصمة اللبنانية بعد الانفجار

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنّ "جنرالات أمريكيين- لم يُسمهم- أبلغوه بأن انفجار بيروت سببه "قنبلة من نوع ما" مضيفًا "يبدو كأنه اعتداء رهيب".

لكن الرئيس الأمريكي اعتبر في حديث أمس الأربعاء أن السؤال عن سبب الانفجار لا يزال بلا إجابة، وتعهد تقديم دعم للبنان.

وقال "أستطيع أن أخبركم بأنّ الذي حصل، مهما يكُن، هو أمر رهيب.. لكنّهم لا يعرفون حقًا ما هو.. لا أحد يعرف حتّى الآن". وأضاف" سمعتُ كلا الأمرين. سمعت بأنّه حادث.. وسمعتُ بأنه عن متفجرات".

وأكد الرئيس الأمريكي خلال حديثه عن تضامنه مع لبنان وقال "إننا متضامنون مع هذا البلد. لدينا علاقة جيدة جدا معه، لكنه بلد غارق في أزمة ومشاكل كثيرة".

كان ترمب قال يوم الثلاثاء إن انفجارَي بيروت بدا "كأنهما اعتداء مروع".

وأضاف "قابلت جنرالاتنا، ويبدو أنه لم يكن حادثًا صناعيًا..، وفقًا لهم، أنه كان اعتداء.. كان قنبلة ما، نعم".

مرفأ بيروت بعد حادث الانفجار

انفجار رهيب

وعقب يوم من الانفجارين في العاصمة اللبنانيّة بيروت، استبعد وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر أن يكون الأمر نتيجة قنبلة، مخالفاً بذلك ما قاله ترمب.

وقال إسبر في منتدى أسبن للأمن "لا زلت أتلقّى معلومات عما حصل" في بيروت، وأضاف أن "أغلبيّة الناس تظنّ أنّه حادث".

هذا وعرض وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو أمس الأربعاء، في مكالمة هاتفيّة مع رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب، مساعدة لبنان.

وفي اتصاله مع دياب، أعرب بومبيو عن "التزامنا الثابت مساعدة الشعب اللبناني في مواجهته عواقب هذا الحدث المروع".

وشدد على "تضامننا ودعمنا للشعب اللبناني في تطلعه لنيل العزة والازدهار والأمن الذي يستحقه"، وفق ما ورد في بيان للخارجية الأمريكية.

وتحدث البيان عن "انفجار رهيب" من دون التطرق إلى أسبابه.