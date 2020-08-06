عضو كنيست عن انفجار مرفأ بيروت: من أفضل الأيام لإسرائيل

ووصف فيغلين، انفجار لبنان بأنه من أفضل الأيام لإسرائيل، وقال "بمناسبة عيد الحُب، تلقينا عرض ألعاب نارية مُذهل من ميناء بيروت".

وكتب السياسي الإسرائيلي، "لديّ خبرة قليلة في المتفجرات.. أكبر انفجار شاركت فيه على الإطلاق كان 2.5 طن T.N.T، لكن ما رأيناه أمس في بيروت كان أكبر بكتير، تأثير الدمار يشبه قنبلة نووية مصغيرة".

وقال" هو يوم فرح، وشكر حقيقي وكبير لله ولكل العباقرة والأبطال حقًا، أننا رتبنا هذا الاحتفال الرائع لعيد عيد الحب".

عدم إنسانية

وهاجم ناشطون إسرائيليون تصريحات فيغلين العلنية، قالوا إنها تظهر عدم إنسانية اليهود والإسرائيليين أمام العالم، محتفلاً بالكارثة التي خلفت قتلى وجرحى.

وتساءل أحدهم" متى أصبحنا نحن اليهود نوراً لأمم الشيطان؟، بينما وصفه آخرون بأنه "مقزز وشرير ومتحايل، ومن أكثر الناس بغضا".

نائب رئيس الكنيست الصهيوني السابق موشيه فيغلين يشرح للمرة الثالثة في مقابلة مع قناة كان الرسمية لماذا فرح ب #انفجار_بيروت فيغلين الذي نافس نتنياهو على زعامة الليكود هو الممثل الطبيعي عن "إسرائيل"#انفجار_المرفأ https://t.co/LjmdNPJHl0 — د.صالح النعامي (@salehelnaami) August 5, 2020

وعلق الدكتور صالح النعامي الباحث في الشأن الإسرائيلي وتقاطعاته العربية والإسلامية والعالمية، الذي ألّف عدة كتب عن الصراع العربي الإسرائيلي على الموضوع.

الإرهابي موشي فيغلين، النائب السابق لرئيس الكنيست الصهيوني يعتبر اليوم الذي حدث فيه #انفجار_بيروت من أفضل الأيام تماما مثل عيد الغفران وعيد 15 آب ( ترجمة د.صالح النعامي)#بيروت#بيروت_منكوبة pic.twitter.com/Ej3UqklZxx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 5, 2020

وقال النعامي" نائب رئيس الكنيست الصهيوني السابق موشيه فيغلين يشرح للمرة الثالثة في مقابلة مع قناة كان الرسمية لماذا فرح بـ انفجار بيروت؟ وأضاف "فيغلين الذي نافس نتنياهو على زعامة الليكود هو الممثل الطبيعي عن إسرائيل".

משה פייגלין זה אחד האנשים המתועבים בישראל. אדם שניסה באמצעות שקרים וסיסמאות לרוץ לכנסת.

והובס.

הציוץ של פייגלין היום מעיד על האדם מחשבתו ומהותו.

איכס ענק — Ossi Goodbeer🦋🇮🇱🇺🇸דמוקרטית (@GoodbeerOssi) August 5, 2020

وأول أمس الثلاثاء، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت مسفراً عن مقتل أكثر من 137 شخصا وإصابة أكثر من 5000 بجروح.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" إثر اجتماع طارئ عقده بعد ساعات من الانفجار، وناشد رئيس الحكومة، الدول الصديقة للبنان الوقوف إلى جانب بلاده وإرسال المساعدات.