عشرات الآلاف من المشردين بلا مأوى بعد الانفجار في بيروت "المنكوبة" (فيديو)

وكان محافظ بيروت أفاد بأن نحو 300 ألف شخص شردوا بسبب الانفجار، بينما قدرت الخسائر بين 3-5 مليارات دولار.

وأظهرت مقاطع فيديو عائلات بلا مأوى، ومناشدات لمحاولة ايوائهم بشكلٍ عاجل.

وبرز مقطع فيديو يتحدث فيه لبناني قائلا "أنا بنام أصلًا بالشارع، لكن اليوم حتى شارع ما ضل ننام فيه".

وتضررت المئات من المباني بشكل كلي وجزئي، طالت منازل ومطاعم وشركات وجهات رسمية وشركة الكهرباء.

وتأتي الأضرار الناجمة عن الانفجار، بعد وضعٍ اقتصادي صعب تعانيه بيروت بسبب انهيار سعر الليرة وأزمة إغلاق كورونا وسياسات المصارف.

يجمعون ما تبقّى من أحلام وذكريات ويرحلون….. شارع مارمخايل #بيروت_في_قلوبنا pic.twitter.com/fCwIcq9ZWi — alia awada (@AlyaAwada) August 5, 2020

وأول أمس الثلاثاء، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت مسفراً عن مقتل أكثر من 137 شخصا وإصابة أكثر من 5000 بجروح.

وفيما يبدو نتج الانفجار في مستودع يضم مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم.

مناشدة من أهالي منطقة مار مخايل النهر .. لمن يستطيع المساعدة pic.twitter.com/1Ptch649Ov — Nancy Razzouk (@nancyrazzouk) August 5, 2020

ومادة نترات الأمونيوم، عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم أساسا للعديد من الأسمدة النيتروجينية على شكل حبيبات. وتعد من مكونات الأسمدة التي تسمى الأمونترات، والتي يشتريها المزارعون في أكياس كبيرة أو بالوزن، وهي منتجات غير قابلة للاشتعال ولكنها مؤكسدات، أي أنها تسمح باحتراق مادة أخرى مشتعلة.

واعتبرت الحكومة اللبنانية، الظروف في المرفأ التي أدت إلى الانفجار، "غير مقبولة" وتعهدت بالمحاسبة.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" إثر اجتماع طارئ عقده بعد ساعات من الانفجار، وناشد رئيس الحكومة، الدول الصديقة للبنان الوقوف إلى جانب بلاده وإرسال المساعدات.