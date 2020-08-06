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سياسة

زوايا جديدة.. لقطات وثقت إصابة مصوريها خلال تغطية انفجار بيروت

توثيق لحظة الانفجار وإصابة المصور
توثيق لحظة الانفجار وإصابة المصور
6/8/2020

وتداولت منصات التواصل، المقاطع المصورة، التي توثق لحظات الانفجار وتأثيره ومحيطه، لكن بعض المقاطع بدت فريدة في توثيقها المباشر للحظة الإصابة المباشر.

وكانت أنباء قد انتشرت في البداية عن وفاة ملتقط هذا الفيديو، لكن سرعان ما  نُفي الخبرُ تأكد أن المصور نجا بأعجوبة.

وعقّب ناشطون بالقول إن الفيديوهات التي شاهدها العامة، وراءها أحداثٌ ومآسٍ وأشياءُ لم تُعرف بعد.

وشهدت بيروت انفجارًا هائلًا في مرفئها، بدأ بمستودع "12" الذي يحوي  موادَ متفجرة "نيترات الأمونيوم"، توالت خلاله الانفجارات التي سمعت في عدد من المناطق وتسببت في تدمير مناطق واسعة بمحيط مئات الكيلومترات.

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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