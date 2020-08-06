زوايا جديدة.. لقطات وثقت إصابة مصوريها خلال تغطية انفجار بيروت

وتداولت منصات التواصل، المقاطع المصورة، التي توثق لحظات الانفجار وتأثيره ومحيطه، لكن بعض المقاطع بدت فريدة في توثيقها المباشر للحظة الإصابة المباشر.

وكانت أنباء قد انتشرت في البداية عن وفاة ملتقط هذا الفيديو، لكن سرعان ما نُفي الخبرُ تأكد أن المصور نجا بأعجوبة.

الشاب الذي صور هذا الفيديو بخير وقد نجى بأعجوبة، الشاب عامل التوصيل وسائق الدراجة في أول الفيديو لايزال مفقوداً حتى الساعة. #بيروت pic.twitter.com/c2Gp7yPubS — Imad Bazzi (@TrellaLB) August 4, 2020

وعقّب ناشطون بالقول إن الفيديوهات التي شاهدها العامة، وراءها أحداثٌ ومآسٍ وأشياءُ لم تُعرف بعد.

وشهدت بيروت انفجارًا هائلًا في مرفئها، بدأ بمستودع "12" الذي يحوي موادَ متفجرة "نيترات الأمونيوم"، توالت خلاله الانفجارات التي سمعت في عدد من المناطق وتسببت في تدمير مناطق واسعة بمحيط مئات الكيلومترات.

بعتقد هيدا أوضح فيديو عن التفجير، وبعتقد كمان إنو في شي اكبر مني ومنك صار!#بيروت_منكوبة 🖤 pic.twitter.com/FP1YwHTKwE — Møhãmãd Tòhmé🇱🇧 (@moetohme92) August 5, 2020

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