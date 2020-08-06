رغم الكارثة.. مسنة لبنانية تعزف "الأمل" وسط منزلها المدمر (فيديو)

وأظهر الفيديو، امرأة لبنانية تجلس أمام البيانو وتعزف مقطوعة موسيقية، بينما يحيط بها الدمار الذي حل بمنزلها.

An Elderly Lebanese Woman plays the piano amid the rubble in her house💔 We will never lose hope! #Lebanon #LebanonExplosion #بيروت_في_قلوبنا #بيروت_لبنان pic.twitter.com/d2Z9A83ubD — Raefah Makki رئيفة مكّي (@Raefah) August 5, 2020

واعتبر نشطاء أن عزف المرأة المسنة، برغم الدمار المحيط هو رسالة تعبر عن استمرار الحياة رغم النكبات، وأنه تأكيد على مبدأ تعيشه بيروت "بأن الأمل لا يفقد أبدا مهما كانت الظروف"، وأنه من "رحم الألم يولد الأمل".

وعبّر متفاعلون بالقول"هذه هي بيروت، وهي تنفض عن نفسها غبار الموت، وتعود بكل جبروتها للحياة، بعد كل أمل".

https://twitter.com/Maysa78N/status/1291033291232026624?ref_src=twsrc%5Etfw

ورأى ناشطون أن المقطع يعبر عن "روح لبنان الأصيلة" فهي "ناهضة مشرقة جميلة على الدوام".

واعتبرت إحدى المغردات أن الشعب اللبناني "في كل مرة ينفضوا خيباتهم ويكملوا ما يُتقِنوا".

يحضرني الآن قول أحدهم بما معناه، أن أثناء الحرب الأهلية اللبنانية بمجرد أن يسكت صوت الرصاص تنطلقن النسوة لحجز موعد الكوافير .

هذه روح لبنان الأصيلة ناهضة مشرقة جميلة على الدوام. #لبنان https://t.co/F9dX51K2Y1 — حجية كلثوم (@KulthoomK13) August 5, 2020

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، الثلاثاء، مما أسقط 137قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض، بجانب دمار مادي هائل.

وقدّر محافظ بيروت مروان عبود، قيمة أضرار الانفجار المبدئية بين 10 إلى 15 مليار دولار.

و نحنُ نحبُّ الحياة اذا ما استطعنا إليها سبيلا.. https://t.co/Wvec22Lo6M — Marwa (@Marwabaluch) August 5, 2020

وأعلنت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، إجراء تحقيق يستغرق خمسة أيام، بينما دعا رؤساء حكومات سابقون، بينهم سعد الحريري ونجيب ميقاتي، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لتحديد أسباب الانفجار.

ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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