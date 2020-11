ردا على مصر واليونان.. تركيا: سنحمي مصالحنا شرقي المتوسط إلى الأبد

والتقى تشاووش أوغلو في مالطا، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل.

وكتب وزير الخارجية التركي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب اللقاء: "علاقاتنا مع الاتحاد الأوربي يجب ألا تكون رهينة من قبل بعض الدول الأعضاء، ويجب على الاتحاد الوفاء بوعوده بشأن الهجرة".

Yunanistan-Mısır anlaşması yok hükmündedir. Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını sahada ve masada kararlılıkla korumaya devam edeceğiz!

Greece-Egypt agreement is null and void.Will continue to resolutely defend rights of Turkey&Turkish Cypriots at the table&on the ground. pic.twitter.com/SLyebc92hF

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 6, 2020