خلف باب زجاجي.. لقاء مؤثر بين طفلة مصابة بكورونا وأبيها (فيديو)

ونشر زياد الريزون، شقيق الفتاة، مقطع الفيديو على حسابه في تويتر موضحاً أنه تم عزل شقيقته عن والدها المصاب بتليف الكبد.

وأظهر مقطع فيديو، فتاة صغيرة في غرفة مغلقة وهي تُهرع نحو باب زجاجي عند مشاهدتها لوالدها، وأخذ الأب وابنته يتبادلان السلام عبر الباب الزجاجي، وسط فرحة الفتاة.

وما أن أكملت الفتاة الصغيرة، عناقها لوالدها"عبر الباب الزجاجي" حتى قفلت راجعة إلى داخل الغرفة وعلى وجهها ابتسامة عريضة.

اختي مصابة بكورونا وعازلة نفسها عن ابوي لانه عنده تليف بالكبد ويوم جاء يسلم عليها اعطته قائمة طلبات وقلها ع خشمي❤️😅 الله يشفيها ويشفي ابوي ويجعلني م انحرم منك يا ابوزياد❤️ pic.twitter.com/xStWTBuoJu — زياد الرويزن (@zeyad_rz) August 4, 2020

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلاً واسعاً، ونال تعاطفا كبيرا للأب والابنة، التي قدمت قائمة بالأشياء التي تريدها وموافقة الأب الفورية على كل ما جاء بالقائمة.

وأشاد مغردون بدور الآباء في حياة الفتيات، وقالوا إنهم السند لهن، وقالوا إن في المقطع كمية كبيرة من المشاعر.

البنات وحب الآباء

قصة عشق لا تنتهي

وحب يكبر في القلوب يومًا بعد يوم الله لا يحرمنا من آبائنا ويكرمهم ويبارك فيهم

انت الحب ديالي يا مَلِك قلبي@Dr_Ghulman 💙💙💙 https://t.co/BicYplOXuv — Sarah (@SarahGhulman) August 5, 2020

كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، بينما تم تسجيل 1775 حالة تعافٍ إضافية، و35 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء وزارة الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة في المملكة 284.226 حالة، من بينها 34.082 حالة نشطة.

يا بخت اللى خلف بنات والله قدر من الحب و الحنية لا يوصف https://t.co/Y8B5EeTAcI — Mohammed tarek (@_CaBo__) August 5, 2020

ومن تلك الحالات النشطة 1915 حالة حرجة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 247.089 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3055 حالة وفاة، بحسب الوزارة.

ووفقا لإحصاء وزارة الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة في المملكة 284.226 حالة، من بينها 34.082 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1915 حالة حرجة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 247.089 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3055 حالة وفاة.