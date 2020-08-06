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سياسة

تعزية للبنان تتحول لمباركة.. وزير خارجية إيران يهاجم غوغل بسبب الترجمة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
6/8/2020

وقال ظريف في تغريدة بالعربية "عندما يريد الناطقون بالفارسية تقديم التعازي للبنانيين بالعربية أو الإنجليزية، يترجمها موقع غوغل إلى مبروك، لكن هذه "الهفوة التقنية" لا تقع عندما يريد أحدهم تقديم التعازي لإسرائيل أو أمريكا".

وأضاف متسائلاً "لماذا يا غوغل؟".

يذكر أن انفجار بيروت الذي خلّف عشرات القتلى وآلاف الجرحى والمشردين جاء بعد أسبوعين من تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث استنفرت إسرائيل قواتها تحسبا لعمل محتمل تعهد حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، بتنفيذه ردا على مقتل أحد أفراده في سوريا في قصف يعتقد أنه إسرائيلي.

كما جاء الانفجار ليثير من جديد الاتهامات ضد الطبقة السياسية في لبنان، بالفساد وسوء الإدارة والتبعية للخارج، ولذلك ثارت انتقادات ضد إيران بسبب دعمها لحزب الله.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوم الجمعة حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005 التي يحاكم فيها غيابيا أربعة متهمين تقول المحكمة إنهم ينتمون لحزب الله.

من جهة أخرى، اتجهت أنظار البعض في إسرائيل إلى ميناء حيفا، وأبدوا مخاوفهم من حدوث كارثة مماثلة هناك بسبب وجود مخازن كبيرة لمواد كيميائية.

وفي سياق المقارنة بين بيروت وحيفا، جرى تداول مقطع فيديو قديم للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله من عام 2016 يتحدث فيه عن قدرة الحزب على ضرب مخازن الأمونيا في ميناء حيفا.

وقال نصر الله إن "بعض الصواريخ من عندنا بالإضافة إلى حاويات الأمونيا في ميناء حيفا نتيجتهم نتيجة قنبلة نووية… بمنطقة يسكنها 800 ألف نسمة يُقتل منهم عشرات الآلاف".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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