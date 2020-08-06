بعد 24 ساعة من كارثة بيروت.. إخراج طفلة حية من بين الركام (فيديو)

وتداول مستخدمو موقع تويتر فيديو يوثق لحظة انتشال طفلة من تحت الأنقاض بالعاصمة اللبنانية بيروت بعد 24 ساعة من الانفجار الضخم الذى وقع بمرفأ بيروت وسط لبنان الثلاثاء.

وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوثّق عملية إنقاذ طفلة ما زالت على قيد الحياة من بين الركام والدمار اللذين وقعا في منطقة الجميزة بسبب الإنفجار الضخم الذي ضرب مدينة بيروت.

وظهر رجال الدفاع المدنى والمواطنون وهو ينتشلون الطفلة من تحت الركام الذى أحدثته موجة الانفجار الضخم الذى تسببت في مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح.

أجواء الحزن والحداد

وخيمت على لبنان أجواء الحزن والحداد على ضحايا أقوى انفجار تشهده البلاد التي كانت تئن بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية في وقت يبحث فيه رجال الإنقاذ عن المفقودين منذ وقوع الانفجار الذي سوى ميناء بيروت بالأرض وألحق دمارا واسعا بالمدينة.

ولا يزال العشرات مفقودين كما أن عددا يصل إلى ربع مليون شخص من سكان العاصمة اللبنانية أصبحوا بلا مأوى صالح للإقامة بعد أن دمرت الموجات الارتدادية واجهات المباني وألقت بالأثاث في الشوارع وحطمت النوافد لمسافة كيلومترات.

سكان من بيروت أصبحوا بلا مأوى بعد تهدم عدد من البنايات

وقال مصدر أمني إن عدد القتلى ارتفع إلى 145 قتيلا وقال مسؤولون إن من المرجح أن يرتفع الرقم، مع استمرار عمليات البحث تحت الركام والمباني المدمرة.

وتجمعت أسر المفقودين قرب المرفأ بحثا عن معلومات عن أبنائها وسط تزايد الغضب الشعبي تجاه السلطات التي سمحت بتخزين كمية هائلة من مواد شديدة الانفجار لسنوات في أوضاع غير آمنة في مخزن بالمرفأ.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" إثر اجتماع طارئ عقده بعد ساعات من الانفجار، وناشد رئيس الحكومة، الدول الصديقة للبنان الوقوف إلى جانب بلاده وإرسال المساعدات.