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سياسة|السودان

السودان: سيول تقتل عشرة أشخاص وتدمّر ثلاثة آلاف منزل (فيديو)

تضرر أكثر من 30 ألف و400 منزل ونفق نحو 700 من رؤوس الماشية بسبب الفيضانات
تضرر أكثر من 30 ألف و400 منزل ونفق نحو 700 من رؤوس الماشية بسبب الفيضانات
6/8/2020

وقال الدفاع المدني إن "عدد الوفيات بسبب الأمطار ارتفع إلى 10″، مشيرًا إلى أن ألفًا و872 منزلًا تهدَّمت بشكل كامل، في حين أن ألفًا و508 منازل تهدَّمت جزئيًّا، كما دُمِّرت 21 مدرسة وثمانية مساجد في السيول.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان قد ذكر، أمس الأربعاء، أن 50 ألف شخص تأثروا بالأمطار. 

وقال إن "الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الأخيرة في السودان سبَّبت فيضانات وانزلاقات أرضية وأضرارًا في منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد".

وقال الدفاع المدني إنه يتوقع هطل مزيد من الأمطار في أجزاء متفرقة من السودان.

وأدت فيضانات الأسبوع الماضي إلى وفاة خمسة أشخاص، وتدمير نحو 3500 منزل، وفق بيان رسمي. 

فضلًا عن ذلك، انهار سد "بوط" في ولاية النيل الأزرق، ما أدى إلى تدمير مئات المنازل، وفق السلطات المحلية. 

وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو/ حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول في السودان الذي يواجه سنويًّا فيضانات كبيرة. 

وأثّرت الأمطار الغزيرة، العام الماضي، على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي
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