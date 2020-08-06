السودان: سيول تقتل عشرة أشخاص وتدمّر ثلاثة آلاف منزل (فيديو)

وقال الدفاع المدني إن "عدد الوفيات بسبب الأمطار ارتفع إلى 10″، مشيرًا إلى أن ألفًا و872 منزلًا تهدَّمت بشكل كامل، في حين أن ألفًا و508 منازل تهدَّمت جزئيًّا، كما دُمِّرت 21 مدرسة وثمانية مساجد في السيول.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان قد ذكر، أمس الأربعاء، أن 50 ألف شخص تأثروا بالأمطار.

وقال إن "الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الأخيرة في السودان سبَّبت فيضانات وانزلاقات أرضية وأضرارًا في منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد".

سيول وفيضانات العاصمة الخرطوم فى السودان اليوم السبت 1 اغسطس 2020

سبحان الله ربنا ترتيبه فوق خيال وترتيبات البشر

ربنا يحفظ اخواتنا في السودان pic.twitter.com/DhSg3fQd5O — 💢Dody⚡نبض❤ مصر 🇪🇬 (@do999dy3) August 1, 2020

وقال الدفاع المدني إنه يتوقع هطل مزيد من الأمطار في أجزاء متفرقة من السودان.

وأدت فيضانات الأسبوع الماضي إلى وفاة خمسة أشخاص، وتدمير نحو 3500 منزل، وفق بيان رسمي.

فضلًا عن ذلك، انهار سد "بوط" في ولاية النيل الأزرق، ما أدى إلى تدمير مئات المنازل، وفق السلطات المحلية.

ده بس علشان سيول حصلت في السودان

ادمر #سد_بوط اللي بيخزن 3ملايين من المياه فقط

ما بالك بقي لو عرفت انه #سد_النهضه معرض للانهيار بعد التعبئه الاولي له وحدوث تسربات للمياه تحته وطمي

هيبقي وضع مصر والسودان ايه وقتها لو حدث دمار لسد النهضه وهو مخزن 3مليار بس فالحين في التضامن بس👇 pic.twitter.com/wUfHjtXVpQ — 1⃣✊بُـ‘ـُۅحُـ‘ـُهـُ‘🌹مُـ‘ـُفُـ‘ـُلُـ‘ـُفُـ‘ـُلُ✊ (@3mobo7a) August 2, 2020

انهيار مفاجئ لسد بوط على النيل الأزرق في السودان وتدمير أكثر من 600 منزل ، والسد الذي يستخدم لتخزين حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا انهار بشكل مفاجئ. كما اجتاحت سيول عارمة مناطق شمالي السودان الأربعاء الماضي ، أسفرت عن انهيار عشرات المنازل .. pic.twitter.com/q1rEbdGYbM — ابراهيم اللامي (@ibrahimallami1) July 31, 2020

وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو/ حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول في السودان الذي يواجه سنويًّا فيضانات كبيرة.

وأثّرت الأمطار الغزيرة، العام الماضي، على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.