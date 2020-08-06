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سياسة|السعودية

السعودية تعيد للسودان 58 ألف رأس ماشية لـ"ضعف مناعتها"

السعودية تعيد صفقة حيوانية إلى السودان بدعوى ضعف المناعة وعدم مطابقة المعايير
السعودية تعيد صفقة حيوانية إلى السودان بدعوى ضعف المناعة وعدم مطابقة المعايير
6/8/2020

وجاء في مؤتمر صحفي لوزير الثروة الحيوانية عادل فرح قوله إن السعودية أعادت 15 باخرة محملة بالماشية، قالت إن مناعتها أقل من المستوى المطلوب، والذي حددته بـ 30%.

وأقر المسؤول السوداني، بوجود مشاكل في بعض المحاجر داخل البلاد، بما يحتاج إيجاد معالجات عاجلة لها لتلافي مثل هذه المشاكل مستقبلًا.

وأضاف: "صدَّرنا 829 ألف رأس من الماشية، في الفترة بين مارس/ آذار الماضي حتى أغسطس /آب الجاري، لعدد من الدول العربية من بينها السعودية".

ويمتلك السودان 107 ملايين رأس من الماشية، بما يجعل البلاد تعتمد عليه كأحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد بعد الذهب.

وفي ظل الظروف السياسية المعقدة التي تعيشها البلاد، عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، يحاول مصدرو الماشية سد فجوة الإيرادات من النقد الأجنبي عبر تصدير أكبر عدد من الماشية إلى الخارج.

وأبدى عدد من رواد مواقع التواصل استياءهم من عملية إرجاع الماشية إلى السودان، لا سيَّما وأنها ليست المرة الأولى، وطالبوا الحكومة السودانية ببذل جهدٍ أكبر لضمان عدم تكرار هذه المشكلة، والحفاظ على سمعة الثروة الحيوانية السودانية.

وقال الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين السودانيين نادر الهلالي إن تكرار عملية إرجاع الماشية أمر في غاية الخطورة، وضرر كبير للدولة والمصدرين وللقطاع بصورة عامة.

وأشار إلى نفوق عدد مقدَّر في رحلة العودة، وضياع مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي في ظل حاجة البلاد الماسة للعملات الأجنبية؛ لمواجهة حاجة البلاد لاستيراد السلع الاستراتيجية. 

ويعد السوق السعودي سوقًا تقليديًا للماشية السودانية، لكنه في الوقت نفسه ليس حكرًا على السودان، إذ تنافسها فيه دول أخرى مثل أستراليا والصومال.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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