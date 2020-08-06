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سياسة

أراد تصوير ولادة زوجته.. فتفاجأ بانفجار مرفأ بيروت (فيديو)

6/8/2020

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دخول امرأة  لبنانية إلى غرفة العمليات لإجراء عملية ولادة لها، في اللحظة التي وقع فيه الانفجار الكبير.

وأظهرت اللقطات تصوير الرجل لزوجته أثناء دخولها لغرفة للعمليات للولادة ومعها الكادر الطبي، و قع انفجار مرفأ بيروت فجأة أثناء تصوير المشهد.

وما كادت الزوجة تصل غرفة العمليات، حتى وقع الانفجار الذي حول المكان إلى دمار ورماد، ولم يُسمع سوى صوت صراخ المرأة والممرضات، بينما كان الزوج يصيح" وين مرتي".

وتسبب الانفجار في تحطم نوافذ المستشفى وإحداث حالة من الذعر والخوف في صفوف الطواقم الطبية والمرضى.

https://twitter.com/qstreetjournal/status/1291194140684845057?ref_src=twsrc%5Etfw

وكانت إيمانويل تستعد للولادة في مستشفى سان جورج في بيروت عندما هزّ انفجار العاصمة اللبنانية، وصور زوجها إدموند المحنة المرعبة أمام الكاميرا.

ورغم ذلك تم إدخال الأم إلى غرفة الولادة، ووضعت مولودها بسلام.

وشهدت بيروت الثلاثاء، انفجارًا هائلًا في مرفئها، بدأ بمستودع "12" الذي يحوي  موادَ متفجرة "نيترات الأمونيوم"، توالت خلاله الانفجارات التي سمعت في عدد من المناطق وتسببت في تدمير مناطق واسعة بمحيط مئات الكيلومترات، مسفراً عن مقتل أكثر من 137 شخصا وإصابة أكثر من 5000 بجروح.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" إثر اجتماع طارئ عقده بعد ساعات من الانفجار، وناشد رئيس الحكومة، الدول الصديقة للبنان الوقوف إلى جانب بلاده وإرسال المساعدات.

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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