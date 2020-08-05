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سياسة

واشنطن تدفع مليار دولار مقابل 100 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
5/8/2020

وتلقت شركة جونسون أند جونسون، من خلال شركتها الفرعية جانسن، 456 مليون دولار في نهاية مارس/ آذار من الحكومة الأمريكية. والمليار الجديد سيمول مشروعا تجريبيا لتصنيع لقاحها التجريبي على نطاق واسع. ويتضمن الاتفاق إمكان الحصول على 200 مليون جرعة إضافية.

ويرفع هذا المبلغ قيمة استثمارات حكومة دونالد ترمب إلى ما لا يقل عن 9,4 مليارات دولار في مشاريع اللقاحات، بما في ذلك عقود التوريد الموقعة مع خمس شركات لتقديم ما لا يقل عن 700 مليون جرعة، وفقًا لتعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وشريطة أن تثبت اللقاحات فعاليتها، يمكن للولايات المتحدة نظريًا أن تحصل على 100 مليون جرعة من أربع شركات هي جونسون أند جونسون ونوفافاكس وفايزر/بَيونتك وسانوفي/غلاكسو سميث كلاين، وعلى 300 مليون جرعة من أكسفورد/أسترازينيكا التي وقعت أو تتفاوض مع دول أخرى ولا سيما على 400 مليون جرعة للاتحاد الأوربي.

ويتطلب سباق اللقاحات بدء الإنتاج بالتوازي مع التجارب السريرية حتى قبل معرفة ما إذا كان اللقاح فعالاً.

كما أنفقت الحكومة الأمريكية المليارات على بناء مواقع الإنتاج وعلى الشركات التي تصنع الحقن والقوارير اللازمة لتوزيع اللقاح أو اللقاحات المستقبلية، ناهيك عن الدعم الذي وفرته لتطوير العلاجات.

وهكذا، اشترت الولايات المتحدة تقريبًا كل ما سيُنتج من عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات حتى سبتمبر/ أيلول، وهو أول دواء أظهر فائدة نسبية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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