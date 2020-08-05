مريض يسرق سيارة إسعاف من داخل مستشفى في جدة (فيديو)

ويظهر مقطع الفيديو تمكن المريض من الصعود إلى سيارة الإسعاف وقيادتها، بعد فشل محاولات رجال أمن المستشفى إيقافه، لكنه تجاهل الأمر وقاد سيارة الإسعاف بشكل معاكس للاتجاه داخل المستشفى.

معلومات جديدة حول مقطع "مريض يسرق سيارة إسعاف بـ #جدة".

https://t.co/c6ANngtJA5 pic.twitter.com/Ver841m9fF — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 5, 2020

وقال مغردون إن المريض مصاب بفيروس كورونا، وربما يكون الحجر الصحي قد أثر عليه نفسيا، ودفعه للقيام بهذه الخطوة غير الطبيعية للهروب.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن المريض تم إيقافه لاحقا وإحالته للجهات المختصة للتحقيق معه.

شكله طفش من جلسه المستشفى وماعنده احد يرجعه https://t.co/m1LLRCaHLi — Rola #MBS 🇸🇦🇰🇼 (@RolaTrki) August 5, 2020

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3020 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 1389 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 282 ألفا و824 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1626 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 245 ألفا و 314 شخصا.

المصور عليه برود

واشك انه المريض معه كورونا واثر على عقله لانه مافي احد طبيعي يفكر يسرق سيارة اسعاف https://t.co/bFlWF8pjAw — ﮼عالية 🙆🏻‍♀️🇸🇦 🖤 (@Al_ka30) August 5, 2020

بعد ماراح قال كان كسرتوا القزاز فوق ما انه بارد ، استيعابه متأخر https://t.co/fYmpooDVGW — عبدالله والتر (@xziif2) August 5, 2020

https://twitter.com/sse8_/status/1290944027874021377?ref_src=twsrc%5Etfw