شاهد: لحظة غرق باخرة سياحية بالكامل جراء انفجار مرفأ بيروت

وغرقت الباخرة السياحية "أورينت كوين" بالكامل في مرفأ بيروت، بعد الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في بيروت.

وتعرضت الباخرة لأضرار جسيمة، بعد الانفجار قبل أن تدخل المياه إليها بشكل كبير، في وقت لم تنجح الجهود ومحاولات الإنقاذ التي تمت لانتشالها، فيما لقي اثنان من أفراد طاقم الباخرة مصرعهما.

انفجار مرفأ لبنان

وهزّ انفجار ضخم أمس الثلاثاء مرفأ بيروت عمّ صداه أنحاء المدينة العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وطال الانفجار كلّ أنحاء العاصمة وطالت أضراره كلّ الأحياء وصولاً إلى الضواحي، وتساقط زجاج عدد كبير من المباني والمحال والسيارات.

وأفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان بسماع دوي الانفجار أيضاً.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

ولحقت أضرار بقصر بعبدا، مقرّ رئاسة الجمهورية الواقع في الضاحية الشرقية لبيروت، وبمقرّ رئاسة الحكومة في وسط العاصمة، وبمطار بيروت الدولي في الضاحية الجنوبية.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع إثر اجتماعه الطارئ، بيروت "مدينة منكوبة" وقال رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الاجتماع إنّ "كارثة كبرى حلّت بلبنان".

وشدّد على "اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية، ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى والمحافظة على الممتلكات".