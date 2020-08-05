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شاهد: خادمة أفريقية تنقذ طفلة لحظة وقوع انفجار بيروت

كان رد فعل العاملة سريعا حيث حملت الطفلة إلى الداخل لحظة الانفجار
كان رد فعل العاملة سريعا حيث حملت الطفلة إلى الداخل لحظة الانفجار
5/8/2020

فقد وثقت كاميرات المراقبة المنزلية لحظة إقدام العاملة على إنقاذ حياة الطفلة عبر احتضانها ونقلها من الشرفة إلى داخل المنزل.

وحظي الفيديو بتفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وامتدح مغردون عاطفة المربية وأخلاقها، وأثنوا على سرعة بديهتها وفطرتها السليمة التي دفعتها لهذا العمل الإنساني.

وأعاد مغردون نشر الفيديو معتبرين العاملة بطلة حقيقية وتستحق كل التقدير لأنها فكرت بسرعة في إنقاذ الطفلة أولا بدلا من الهروب والنجاة بحياتها.

وكان قد وقع انفجار هائل أمس الثلاثاء في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل العشرات وجرح الآلاف ومخلفا خسائر مادية جمة في العاصمة اللبنانية.

وأُعلِنت بيروت مدينة "منكوبة" ودخلت في حداد على ضحايا الانفجار الذي قال المعهد الأمريكي للجيوفيزياء إنّ أجهزة الاستشعار الخاصة به سجلته على أنه زلزال بقوة 3,3 درجات على مقياس ريختر.

وذكر الصليب الأحمر اللبناني في بيان "حتى الآن أصيب أكثر من أربعة آلاف شخص وقتل أكثر من مئة شخص" مشيرا الى أن فرقه لا تزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق المحيطة بموقع الانفجار".

وبعد يوم من انفجار دام في مرفأ بيروت يعيش لبنان اليوم الأربعاء حالة من الصدمة بينما أعلن مجلس الدفاع الأعلى العاصمة "مدينة منكوبة" كما أعلن الحداد على ضحايا الانفجار.

وقد أعلن مجلس الدفاع، في أعقاب هذا الانفجار الهائل، حالة طوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة، وسلم مهام الأمن إلى السلطات العسكرية.

وأظهرت لقطات مصورة للانفجار تداولها السكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمود دخان يتصاعد من منطقة الميناء أعقبه انفجار هائل نجم عنه دخان أبيض وكتلة نار في السماء. ومن شدة الانفجار سقط أرضا من كانوا يصورونه من مبان عالية بمناطق أخرى من المدينة.

ويعد هذا أعنف انفجار منذ سنوات في بيروت، حيث يعاني لبنان عمومًا أزمة اقتصادية وتواجه زيادة في إصابات فيروس كورونا المستجد. 

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