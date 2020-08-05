شاهد: انهيار سقف كنيسة أثناء القداس لحظة وقوع انفجار بيروت

وأظهر مقطع الفيديو الذي وصل عدد مشاهداته لنحو مليونين، لحظة سقوط أجزاء من سقف المبنى أثناء تأدية القداس في كنيسة بيروت وفرار القس والحاضرين، نتيجة الانفجار الهائل الذي أودى بحياة العشرات وخلف مئات الجرحى وخسائر مادية فادحة.

During a live streamed holy mass in Beirut , the debris fell on the priest and the parishioners. Praying for #Beirut pic.twitter.com/0q4lQ50xDK — Steven Nabil (@thestevennabil) August 4, 2020

كما شارك ناشطون لبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من داخل بنايات بمحيط انفجار مرفأ بيروت، تظهر الفزع ومحاولات الهرب، ورصدت كاميرات المراقبة، ردود أفعال سكان في بيروت أثناء سماع دوي انفجار المرفأ.

وبعد يوم من انفجار دام في مرفأ بيروت خلف مئات القتلى والجرحى، يعيش لبنان اليوم الأربعاء حالة من الصدمة بينما أعلن مجلس الدفاع الأعلى العاصمة "مدينة منكوبة" كما أعلن الحداد على ضحايا الانفجار.

وقد أعلن مجلس الدفاع، في أعقاب هذا الانفجار الهائل، حالة طوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة، وسلم مهام الأمن إلى السلطات العسكرية.

وتشير المعلومات إلى أن الانفجار الضخم الذي خلف عشرات الضحايا ومئات المصابين فضلًا عن الأضرار المادية، كان بسبب مواد شديد الانفجار صودرت قبل سنوات وتم تخزينها في مستودع في ميناء بيروت.

ويعد هذا أعنف انفجار منذ سنوات في بيروت، حيث يعاني لبنان عمومًا أزمة اقتصادية وتواجه زيادة في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت صور حجم الدمار الذي أحدثه الانفجار في محيط مرفأ بيروت وتغييرا شبه كامل في معالم المكان، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، وتحطمت نوافذ البيوت على مدى حوالي 23 كيلومترا من موقع الحادث.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر طبية مقتل مئة شخص وإصابة أكثر من 3500 آخرين في إحصائية أولية للانفجار، بينهم أجانب وموظفو بعثات دبلوماسية، فيما يتوقع مسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى.

ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث بين الأنقاض في مساحة كبيرة من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث، بينما ذكر الصليب الأحمر إن عدة مستشفيات في العاصمة باتت عاجزة عن استقبال المصابين بسبب تجاوز طاقتها الاستيعابية.

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