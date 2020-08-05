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شاهد: إخراج شاب حيا من تحت الأنقاض بعد يوم من انفجار بيروت

5/8/2020

وأظهرت لقطات مصورة أفراد من الدفاع المدني الفلسطيني وهم يحاورون شاباً، محجوزا بين ركام أحد المباني، وطمأن أفراد الدفاع المدني الشاب، وحمدوا الله على سلامته.

وأظهر الفيديو اللحظات التي تم فيها إخراج الشاب المحتجز من بين الأنقاض  وسط فرحة كبيرة من قبل الحضور ورجال الدفاع المدني الذين حملوا الشاب على وجه السرعة إلى سيارة إسعاف.

بيروت "المنكوبة"

وحلّت كارثة، على لبنان جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وأدى لمقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح، فيما يبدو أنه ناتج عن مستودع يضم مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم .

وعند حوالى الساعة السادسة مساء الثلاثاء( (15,00 ت غ.. وقع انفجار أولي في مرفأ بيروت أدى لنشوب حريق ثم تلاه انفجار هائل، حطّم واجهة المرفأ والمباني المحيطة به.

انفجار ضخم هزّ العاصمة اللبنانية بيروت

 

وقام علماء الزلازل بقياس ضغط الانفجار، الذي أدى لاقتلاع النوافذ في مطار بيروت الدولي على بعد تسعة كيلومترات- أكثر من خمسة أميال- وهو ما يعادل زلزالاً بقوة 3,3 درجات على مقياس ريختر. 

وأظهرت لقطات الفيديو، كرة نارية كبيرة جداً، تصاعدت بشدة فوق صوامع تخزين حبوب كبيرة، ثم سحابة صعدت للسماء تلتها موجة أكبر عبرت المدينة بأكملها.

وبعد يوم من انفجار دام في مرفأ بيروت خلف مئات القتلى والجرحى، يعيش لبنان اليوم الأربعاء حالة من الصدمة بينما أعلن مجلس الدفاع الأعلى العاصمة "مدينة منكوبة" كما أعلن الحداد على ضحايا الانفجار.

وقد أعلن مجلس الدفاع، في أعقاب هذا الانفجار الهائل، حالة طوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة، وسلم مهام الأمن إلى السلطات العسكرية، بينما تعهد الرئيس ميشال عون بمحاسبة المتورطين.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر طبية مقتل مئة شخص وإصابة أكثر من 3500 آخرين في إحصائية أولية للانفجار، بينهم أجانب وموظفو بعثات دبلوماسية، فيما يتوقع مسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى.

ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث بين الأنقاض في مساحة كبيرة من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث، بينما ذكر الصليب الأحمر إن عدة مستشفيات في العاصمة باتت عاجزة عن استقبال المصابين بسبب تجاوز طاقتها الاستيعابية.

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