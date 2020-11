شاهد: إخراج شاب حيا من تحت الأنقاض بعد يوم من انفجار بيروت

وأظهرت لقطات مصورة أفراد من الدفاع المدني الفلسطيني وهم يحاورون شاباً، محجوزا بين ركام أحد المباني، وطمأن أفراد الدفاع المدني الشاب، وحمدوا الله على سلامته.

وأظهر الفيديو اللحظات التي تم فيها إخراج الشاب المحتجز من بين الأنقاض وسط فرحة كبيرة من قبل الحضور ورجال الدفاع المدني الذين حملوا الشاب على وجه السرعة إلى سيارة إسعاف.

وحلّت كارثة، على لبنان جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وأدى لمقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح، فيما يبدو أنه ناتج عن مستودع يضم مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم .

وعند حوالى الساعة السادسة مساء الثلاثاء( (15,00 ت غ.. وقع انفجار أولي في مرفأ بيروت أدى لنشوب حريق ثم تلاه انفجار هائل، حطّم واجهة المرفأ والمباني المحيطة به.

وقام علماء الزلازل بقياس ضغط الانفجار، الذي أدى لاقتلاع النوافذ في مطار بيروت الدولي على بعد تسعة كيلومترات- أكثر من خمسة أميال- وهو ما يعادل زلزالاً بقوة 3,3 درجات على مقياس ريختر.

وأظهرت لقطات الفيديو، كرة نارية كبيرة جداً، تصاعدت بشدة فوق صوامع تخزين حبوب كبيرة، ثم سحابة صعدت للسماء تلتها موجة أكبر عبرت المدينة بأكملها.

وبعد يوم من انفجار دام في مرفأ بيروت خلف مئات القتلى والجرحى، يعيش لبنان اليوم الأربعاء حالة من الصدمة بينما أعلن مجلس الدفاع الأعلى العاصمة "مدينة منكوبة" كما أعلن الحداد على ضحايا الانفجار.

وقد أعلن مجلس الدفاع، في أعقاب هذا الانفجار الهائل، حالة طوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة، وسلم مهام الأمن إلى السلطات العسكرية، بينما تعهد الرئيس ميشال عون بمحاسبة المتورطين.

A survivor has made it from under the rubbles in #Beirut after more than 10 hours! Saved by the rescue team this morning in #Lebanon

The whole neighborhood is clapping, "Issam is alive", he made it out but sustained some injuries.#beirutblast

(Video is not mine) pic.twitter.com/Hu2hVlrip3

— Luna Safwan – لونا صفوان (@LunaSafwan) August 5, 2020