خسائر انفجار بيروت في ميزان اقتصاد لبنان

وتظهر الصور الملتقطة حجم الخسائر التي تعرضت له أرض المرفأ الذي يعد واحدا من أهم 10 مرافئ على البحر المتوسط، إضافة إلى المرافق التجارية والسكنية، وصولا إلى بعد 15 كيلومترا عن مركز الانفجار.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ، كان يحوي "موادّ شديدة التفجير".

وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 113 قتيلا ونحو 4 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

وتعادل قيمة الخسائر الأولية البالغة 5 مليارات دولار، نحو 9.36% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبنان خلال 2019، والبالغة 53.37 مليار دولار.

كذلك، يعادل المبلغ أربعة أضعاف قيمة سندات يوروبوند (أدوات دين مقومة بالدولار) تخلف لبنان عن سدادها في مارس/ آذار الماضي، البالغة 1.2 مليار دولار؛ كما تعادل الخسائر 25 % من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد البالغة 20 مليار دولار.

إلا أن المشكلة الأبرز لدى البلاد، هي توفير السيولة النقدية اللازمة لإعادة بناء المرفأ والمرافق التجارية والسكنية، وهي أزمة قد تطال شركات تأمين عاملة في السوق المحلية، ستكون في واجهة تعويضات بمئات الملايين من الدولارات.

ويأتي الانفجار، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية ومالية ونقدية معقدة، دفعت الحكومة لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي والدول المانحة وأخرى خليجية، للخروج من الضائقة التي تواجهها.

وستكون حكومة حسان دياب، تحت ضغوطات جديدة للمواءمة بين التزاماتها المالية والاقتصادية، وإعادة بناء المرفأ الذي تمر من خلاله 70 % من حركة التجارة البحرية سنويا.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، كما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الحادث.