بينها أطفال.. الشرطة الأمريكية تقيّد عائلة من أصول أفريقية وسط الطريق (فيديو)

وقام أفراد الشرطة بتقييد أيديهم تحت تهديد السلاح وذلك اشتباهًا في سرقتهم لسيارة يوم الأحد الماضي.

Aurora PD handcuff and held family at gunpoint. pic.twitter.com/GkTWKFZqkI

وكانت مجموعة من قوات الشرطة قد أوقفت سيارة "بريتني جيليام" وهي بصحبة أفراد من عائلتها وأطفالاً صغار وذلك اشتباهًا في سرقة سيارة تشبه سيارتهم.

وأظهر المقطع أفراد العائلة وهم ملقون على الأرض، وأيديهم مقيدة إلى جانب وجود 4 أطفال قُيد منهم اثنان على الأرض وهم يصرخون ويصيحون لإنقاذهم.

وعبرت "تيريانا توماس" إحدى أفراد العائلة عن صدمتها وهلعها جراء ما حدث، في حديث لها مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية قائلة "إنهم لا يهتمون؛ من سأتصل به عندما تكون حياتي في خطر".

من ناحية أخرى، عقبت شرطة مدينة "أورورا" على أنه قد قام بفتح تحقيق في الواقعة مقدمة اعتذاره عما حدث.

Statement regarding yesterday's car stop at Iliff and Buckley. pic.twitter.com/rNIJhRjUOu

— Chief Vanessa Wilson (@APDChiefWilson) August 4, 2020