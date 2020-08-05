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سياسة|الولايات المتحدة

بينها أطفال.. الشرطة الأمريكية تقيّد عائلة من أصول أفريقية وسط الطريق (فيديو)

لقطة من الفيديو الذي شاهده الملايين
لقطة من الفيديو الذي شاهده الملايين
5/8/2020

وقام أفراد الشرطة بتقييد أيديهم تحت تهديد السلاح وذلك اشتباهًا في سرقتهم لسيارة يوم الأحد الماضي.

وكانت مجموعة من قوات الشرطة قد أوقفت سيارة "بريتني جيليام" وهي بصحبة أفراد من عائلتها وأطفالاً صغار وذلك اشتباهًا في سرقة سيارة تشبه سيارتهم.

وأظهر المقطع أفراد العائلة وهم ملقون على الأرض، وأيديهم مقيدة إلى جانب وجود 4 أطفال قُيد منهم اثنان على الأرض وهم يصرخون ويصيحون لإنقاذهم.

وعبرت "تيريانا توماس" إحدى أفراد العائلة عن صدمتها وهلعها جراء ما حدث، في حديث لها مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية قائلة "إنهم لا يهتمون؛ من سأتصل به عندما تكون حياتي في خطر".

من ناحية أخرى، عقبت شرطة مدينة "أورورا" على أنه قد قام بفتح تحقيق في الواقعة مقدمة اعتذاره عما حدث.

كما نوهت "فانيسا نيلسون" رئيس الشرطة بالمدينة إلى أن هذا إجراء مُتبع في حالة تتبع المشتبه بهم في سرقة السيارات.

وكانت احتجاجات عارمة قد اندلعت في مدن وولايات أمريكية عدة وحول العالم أيضا إثر مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد في 25 من مايو/ أيار الماضي، بعد أن جثا الشرطي ديريك شوفين على رقبته لحوالي تسع دقائق أثناء اعتقاله في مدينة مينيابوليس بولاية منيسوتا الأمريكية.

وتحول فلويد إلى أيقونة ضد العنصرية في الولايات المتحدة وحول العالم ورُفع شعار "حياة السود مهمة"، وما زالت القضية متفاعلة والمظاهرات اليومية قائمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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