بالفيديو.. هكذا بدا حجم الدمار في مرفأ بيروت من السماء

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تصويرها في التاسعة صباح اليوم الأربعاء تغير ملامح المرفأ بالكامل إثر سقوط عدد من البنايات والمنشآت، كما بدا استمرار ارتفاع عمود الدخان من مكان التفجير.

كما صورت المقاطع كذلك حجم الأضرار الجسيمة في مبان ومنشآت عامة وخاصة، وتدمير أعداد كبيرة من الشاحنات والسيارات في محيط واسع من الحدث، حيث أشارت وزارة الدفاع اللبنانية إلى أن حجم الأضرار امتد لمسافة 15 كيلومترا.

ومرفأ بيروت الذي أصبح ركاما هو الأول في لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسط، ويتعامل المرفأ مع 300 مرفأ عالمي ويقدر عدد السفن التي ترسو فيه بـ3100 سفينة سنوياً.

ومن خلاله تتم معظم عمليات الاستيراد والتصدير اللبنانية، وتمثل البضائع التي تدخل إليه 70% من حجم البضائع التي تدخل لبنان.

وسيؤدي تدميره إلى خسائر اقتصادية جمة لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت منذ عدة أشهر مع بداية جائحة كورونا.

وأشار محافظ بيروت، مروان عبود، إلى أن حجم الخسائر الأولية للانفجار تتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار.

وذكر عبود في تصريحات صحفية، أن "بيروت أصبحت مدينة منكوبة: نصفها مدمر ومئات آلاف السكان لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم قبل شهرين أو ثلاثة".

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ، كان يحوي "موادا شديدة التفجير".

وبعد يوم من انفجار دام في مرفأ بيروت خلف مئات القتلى والجرحى، يعيش لبنان اليوم الأربعاء حالة من الصدمة بينما أعلن مجلس الدفاع الأعلى العاصمة "مدينة منكوبة" كما أعلن الحداد على ضحايا الانفجار.

وقد أعلن مجلس الدفاع، في أعقاب هذا الانفجار الهائل، حالة طوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة، وسلم مهام الأمن إلى السلطات العسكرية، بينما تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون بمحاسبة المتورطين.

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