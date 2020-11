بالفيديو.. هكذا بدا حجم الدمار في مرفأ بيروت من السماء

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تصويرها في التاسعة صباح اليوم الأربعاء تغير ملامح المرفأ بالكامل إثر سقوط عدد من البنايات والمنشآت، كما بدا استمرار ارتفاع عمود الدخان من مكان التفجير.

كما صورت المقاطع كذلك حجم الأضرار الجسيمة في مبان ومنشآت عامة وخاصة، وتدمير أعداد كبيرة من الشاحنات والسيارات في محيط واسع من الحدث، حيث أشارت وزارة الدفاع اللبنانية إلى أن حجم الأضرار امتد لمسافة 15 كيلومترا.

#Beirut this morning. Footage from helicopter showing the damages following #BeirutBlast#Lebanon 🇱🇧

