انفجار لبنان.. تعرّف على تسلسل زمني لانفجارات لبنان

ومسرح الانفجار في منطقة الميناء، إذ قال وزير الداخلية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع بسبب مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، والتي صودرت وخُزِّنت هناك منذ ست سنوات.
وقال رئيس الوزراء والرئاسة أمس إن ألفين و750 طنًا من نترات الأمونيوم (تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل) كانت مخزَّنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة.
وأعاد الانفجار لأذهان الكثيرين ذكريات الحرب الأهلية التي دارت ما بين عامي (1975 – 1990)، والتي تسببت في انقسام البلد، ودمرت مناطق واسعة من بيروت أعيد بناء معظمها.
ولم يفصح المسؤولون عن سبب الحريق في عنبر 9 الذي امتد إلى عنبر 12 مكان وجود نترات الأمونيوم، مبعث حدوث الانفجار. وقال مصدر أمني ووسائل إعلام محلية إن الحريق شبَّ نتيجة أعمال لحام في المستودع.
وانتشر الحطام في منطقة الميناء مما عرقل المدخل الرئيسي للواردات الضرورية لإطعام شعب يربو على ستة ملايين نسمة، ويكافح لبنان بالفعل لإيواء وإطعام مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.
ووقع الانفجار قبل ثلاثة أيام من إصدار محكمة مدعومة من الأمم المتحدة حكمًا بشأن أربعة من المشتبه بهم ينتمون لجماعة حزب الله الشيعية في تفجير وقع عام 2005 أدى إلى مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين.
واغتيل الحريري في انفجار كبير بسيارة ملغومة على بعد نحو كيلومترين من ميناء بيروت.
ووجهت السفارة الأمريكية في بيروت تحذيرا لسكان المدينة بخصوص تقارير عن غازات سامة ناجمة عن الانفجار.
وفيما يلي تسلسل زمني للانفجارات في لبنان منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 بشاحنة ملغومة في بيروت.
انفجرت قنبلة في مدينة صيدا اللبنانية، ما أدى إلى إصابة عضو في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتدمير سيارته.
انفجرت قنبلة أمام مقر بنك بلوم اللبناني في وسط بيروت، متسببة في وقوع أضرار لكن دون سقوط قتلى، حسبما قال وزير الداخلية.
لقي 43 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 240 في تفجيرين انتحاريين، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عنهما بمنطقة سكنية مزدحمة في الضواحي الجنوبية لبيروت، أحد معاقل جماعة حزب الله الشيعية.
أسفر انفجار سيارة ملغومة عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص في معقل حزب الله بجنوب بيروت، في أحدث حلقة من سلسلة هجمات دموية على أهداف شيعية وسنية في لبنان.
مقتل ضابط أمن عندما فجر انتحاري سيارة ملغومة بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للجيش اللبناني في بيروت.
مقتل الوزير اللبناني السابق محمد شطح، الذي كان مناهضا للرئيس السوري بشار الأسد، في انفجار ضخم بالعاصمة بيروت، ووجه أحد حلفائه السياسيين الاتهام لجماعة حزب الله الشيعية.
هز تفجيران انتحاريان مجمع السفارة الإيرانية في لبنان ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا بينهم الملحق الثقافي الإيراني.
لقي 20 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 212 بجروح، إثر انفجار سيارة ملغومة بالقرب من معقل لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.
هز انفجار ضخم بسيارة مملوءة بالمتفجرات معقلًا في بيروت لجماعة حزب الله، التي تقاتل إلى جانب الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية، مما أدى إلى إصابة 53 شخصًا بجروح.
أسفر انفجار سيارة ملغومة في بيروت عن مقتل مسؤول أمني لبناني كبير وضعت تحقيقاته في اغتيال الحريري عام 2005 سوريا وحزب الله في دائرة الاشتباه.
أودى انفجار سيارة مملوءة بالمتفجرات بحياة ضابط في مخابرات الشرطة كان مشاركًا في التحقيق في الاغتيالات في لبنان، وذلك في هجوم على ضاحية مسيحية ببيروت.
أسفر انفجار ما يشتبه في أنها سيارة ملغومة قرب بيروت عن مقتل ضابط كبير في الجيش كان بين المرشحين الأوفر حظًا لتولي قيادته.
مقتل النائب المناهض لسوريا وليد عيدو وخمسة آخرون في انفجار سيارة ملغومة بالقرب من ناد على الشاطئ في بيروت.
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