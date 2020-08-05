انفجار لبنان.. تعرّف على تسلسل زمني لانفجارات لبنان

ومسرح الانفجار في منطقة الميناء، إذ قال وزير الداخلية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع بسبب مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، والتي صودرت وخُزِّنت هناك منذ ست سنوات.

وقال رئيس الوزراء والرئاسة أمس إن ألفين و750 طنًا من نترات الأمونيوم (تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل) كانت مخزَّنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة.

وأعاد الانفجار لأذهان الكثيرين ذكريات الحرب الأهلية التي دارت ما بين عامي (1975 – 1990)، والتي تسببت في انقسام البلد، ودمرت مناطق واسعة من بيروت أعيد بناء معظمها.

ولم يفصح المسؤولون عن سبب الحريق في عنبر 9 الذي امتد إلى عنبر 12 مكان وجود نترات الأمونيوم، مبعث حدوث الانفجار. وقال مصدر أمني ووسائل إعلام محلية إن الحريق شبَّ نتيجة أعمال لحام في المستودع.

وانتشر الحطام في منطقة الميناء مما عرقل المدخل الرئيسي للواردات الضرورية لإطعام شعب يربو على ستة ملايين نسمة، ويكافح لبنان بالفعل لإيواء وإطعام مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

ووقع الانفجار قبل ثلاثة أيام من إصدار محكمة مدعومة من الأمم المتحدة حكمًا بشأن أربعة من المشتبه بهم ينتمون لجماعة حزب الله الشيعية في تفجير وقع عام 2005 أدى إلى مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين.

واغتيل الحريري في انفجار كبير بسيارة ملغومة على بعد نحو كيلومترين من ميناء بيروت.

ووجهت السفارة الأمريكية في بيروت تحذيرا لسكان المدينة بخصوص تقارير عن غازات سامة ناجمة عن الانفجار.

وفيما يلي تسلسل زمني للانفجارات في لبنان منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 بشاحنة ملغومة في بيروت.

24 يناير/ كانون الثاني 2018

انفجرت قنبلة في مدينة صيدا اللبنانية، ما أدى إلى إصابة عضو في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتدمير سيارته.

12 يونيو/ حزيران 2016

انفجرت قنبلة أمام مقر بنك بلوم اللبناني في وسط بيروت، متسببة في وقوع أضرار لكن دون سقوط قتلى، حسبما قال وزير الداخلية.

12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015

لقي 43 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 240 في تفجيرين انتحاريين، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عنهما بمنطقة سكنية مزدحمة في الضواحي الجنوبية لبيروت، أحد معاقل جماعة حزب الله الشيعية.

2 يناير/ كانون الثاني 2014

أسفر انفجار سيارة ملغومة عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص في معقل حزب الله بجنوب بيروت، في أحدث حلقة من سلسلة هجمات دموية على أهداف شيعية وسنية في لبنان.

24 يونيو/ حزيران 2014

مقتل ضابط أمن عندما فجر انتحاري سيارة ملغومة بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للجيش اللبناني في بيروت.

27 ديسمبر/ كانون الأول 2013

مقتل الوزير اللبناني السابق محمد شطح، الذي كان مناهضا للرئيس السوري بشار الأسد، في انفجار ضخم بالعاصمة بيروت، ووجه أحد حلفائه السياسيين الاتهام لجماعة حزب الله الشيعية.

19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013

هز تفجيران انتحاريان مجمع السفارة الإيرانية في لبنان ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا بينهم الملحق الثقافي الإيراني.

15 أغسطس/ آب 2013

لقي 20 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 212 بجروح، إثر انفجار سيارة ملغومة بالقرب من معقل لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

9 يوليو/ تموز 2013

هز انفجار ضخم بسيارة مملوءة بالمتفجرات معقلًا في بيروت لجماعة حزب الله، التي تقاتل إلى جانب الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية، مما أدى إلى إصابة 53 شخصًا بجروح.

19 أكتوبر/ تشرين الأول 2012

أسفر انفجار سيارة ملغومة في بيروت عن مقتل مسؤول أمني لبناني كبير وضعت تحقيقاته في اغتيال الحريري عام 2005 سوريا وحزب الله في دائرة الاشتباه.

25 يناير/ كانون الثاني 2008

أودى انفجار سيارة مملوءة بالمتفجرات بحياة ضابط في مخابرات الشرطة كان مشاركًا في التحقيق في الاغتيالات في لبنان، وذلك في هجوم على ضاحية مسيحية ببيروت.

12 أكتوبر/ تشرين الأول 2007

أسفر انفجار ما يشتبه في أنها سيارة ملغومة قرب بيروت عن مقتل ضابط كبير في الجيش كان بين المرشحين الأوفر حظًا لتولي قيادته.

13 يونيو/ حزيران 2007

مقتل النائب المناهض لسوريا وليد عيدو وخمسة آخرون في انفجار سيارة ملغومة بالقرب من ناد على الشاطئ في بيروت.

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