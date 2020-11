انفجار بيروت.. ميشال عون يتوعد المتورطين والجامعة العربية تنكس علمها

وقال عون الذي تفقد موقع الانفجار اليوم الأربعاء "هول الصدمة لن يمنعنا من التأكيد لأهل الشهداء والجرحى أولًا، ولجميع اللبنانيين، أننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات انفجار ميناء بيروت، الذي خلف مئات القتلى والجرحى، في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصِّرين وإنزال أشد العقوبات بهم".

واستمع عون إلى شرح من كبار الضباط الأمنيين والعسكريين عن الانفجار ومسار التحقيقات الجارية لكشف أسبابه، بينما بدأ مجلس الوزراء جلسة استثنائية في قصر بعبدا اليوم للبحث في توصيات المجلس الأعلى للدفاع، ومتابعة تداعيات الكارثة.

وقال رئيس الحكومة حسان دياب، قبل الاجتماع، إن لبنان يعيش أزمة وطنية "وأتمنى على الجميع وقف السجالات والانصراف للتعامل مع الكارثة التي أصابت البلد".

وقال رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، إن المنطقة تبدو كمنطقة حرب، مضيفا أنه عاجز عن الكلام، مشيرًا إلى أنها كارثة لبيروت ولبنان، موضحا أن الخسائر تقدر بمليارات الدولارات.

وسبب الانفجار أضرارًا جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة في محيط مكان الانفجار، وأعلنت وزارة الطاقة أن دمارًا كليًا لحق بالمبنى المركزي لمؤسسة الكهرباء، وأدى الانفجار إلى خروج محطة التحويل الرئيسية في الأشرفية عن الخدمة.

كما أكد وزير الاقتصاد راؤول نعمة، اليوم، إن صومعة الحبوب الرئيسية في ميناء بيروت، دُمرت مع القمح الموجود بها في الانفجار، ليصبح لدى البلاد احتياطيات من الحبوب تكفي لأقل من شهر فقط، موضحًا أن بلاده بحاجة إلى مخزونات تكفي لـ 3 أشهر على الأقل لضمان أمنها الغذائي.

من ناحيتها، قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنكيس علم الجامعة اليوم حدادًا على ضحايا انفجارات بيروت التي هزّت العاصمة اللبنانية ظهر أمس، وسقط على إثرها مئات من الشهداء والجرحى، وخلّفت خسائر مادية جسيمة.

​وجاء على لسان مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تنكيس علم الجامعة إنما يعكس عمق التضامن العربي مع الشعب اللبناني، ومع بيروت التي أعلنتها الحكومة اللبنانية مدينةً منكوبة.

وأكد المسؤول أن حالة الحزن التي انتابت العالم العربي، من أقصاه إلى أقصاه، إنما تعكس قوة اللحمة بين الشعوب العربية، والمكانة التي يتمتع بها لبنان العزيز في قلوب العرب.

​وأضاف المصدر أن الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، كان قد أطلق مناشدة لكافة الدول العربية والمجتمع الدولي بالإسراع بتوجيه المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان لمساعدته على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.

وبعد يوم من انفجار دام في مرفأ بيروت خلف مئات القتلى والجرحى، يعيش لبنان اليوم الأربعاء حالة من الصدمة بينما أعلن مجلس الدفاع الأعلى العاصمة "مدينة منكوبة" كما أعلن الحداد على ضحايا الانفجار.

وقد أعلن مجلس الدفاع، في أعقاب هذا الانفجار الهائل، حالة طوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة، وسلم مهام الأمن إلى السلطات العسكرية.

وتشير المعلومات إلى أن الانفجار الضخم الذي خلف عشرات الضحايا ومئات المصابين فضلًا عن الأضرار المادية، كان بسبب مواد شديد الانفجار صودرت قبل سنوات وتم تخزينها في مستودع في ميناء بيروت.

كما أظهرت صور حجم الدمار الذي أحدثه الانفجار في محيط مرفأ بيروت وتغييرا شبه كامل في معالم المكان، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، وتحطمت نوافذ البيوت على مدى حوالي 23 كيلومترا من موقع الحادث.

