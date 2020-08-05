انفجار بيروت.. غضب وحزن وتضامن من الفنانين وإصابة زوجة مطرب بارز (فيديو)

وطمأن رامي عياش محبيه عبر تويتر قائلا "أشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء. غمرتوني بمحبتكم واهتمامكم ان شاء الله منوفيكم. جروحها توزعت بين جبينها وأنفها ويديها ورجليها. ولكن الحمدالله على كل شيء. مصيبة وخسارة غيرنا أكبر من شوية جروح. أطفال مقطوعة أجزائها وناس عم تسبح بدمها صار بالنا بالمساعدة أكتر من حالنا".

كما هاجم فنانون لبنانيون الحكومة اللبنانية بعد الانفجار الذي شهدته بيروت أمس وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، حيث عبر الفنانون عن شعورهم بالحزن والغضب في تغريدات عبر حساباتهم على تويتر؛ فيما طمأن آخرون جمهورهم بأنهم بخير.

مشاهد ما كنا حابين ولادنا يشوفوها . الله يشفي كل جريح ويرحم كل اللي فارقونا .بدنا نعيش بسلام لان تعبنا خلص — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) August 5, 2020

وانتقدت الفنانة مايا دياب "حزب الله" بشدة في تغريدة قالت فيها "في واحد عايش عم يتحكم بالبلد من تحت الأرض وضلّ لحتى حطّنا كلنا والبلد تحت الأرض".

وقالت الفنانة إليسا إن بيتها أصابه الانفجار أيضا لكنها مقهورة أكثر على لبنان "محروق قلبي من جوا و مقهورة على بلدي من اللي صار. أنا الحمد لله بخير وان شاء الله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافوا يا رب! بيتي تكسر كله بس مش مهم، المهم الله يحمي لبنان".

وكذلك الفنان جاد شويري الذي نشر صورة لتدمير جزئي في منزله.

حدا يوعي للرئيس ، لك فل و خلصنا انت و صهرك وحكومتك الفاشلة، العالم ما عم تصدق شو صار ببيروت، لك هيدي بيروت ،حرام والله حرام! الله لا يسامحكن #كلكن_يعني_كلكن — Elissa (@elissakh) August 4, 2020

انفدت بل الحديد و الممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين برجعلنا بيروت؟؟؟ pic.twitter.com/wJluxPHn7y — Elissa (@elissakh) August 5, 2020

وكتب فنانون من داخل لبنان، عن وقع الحدث عليهم، من بينهم الفنانة هيفاء وهبي التي نشرت مشاهد مصورة لآثار الدمار الذي أصاب منزلها القريب من مكان الانفجار.

وكتبت هيفاء عبر حسابها "اللي صار اليوم ببيروت بيبكّي، الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار".

فيما نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تغريدة قالت فيها "يا رب ما إلنا غيرك.. لبنان".

في واحد عايش عم يتحكم بالبلد من تحت الأر ض وضلّ لحتى حطّنا كلنا والبلد تحت الأرض..#دولة الكلاب والحيوانات الناطقة..دولة ليه اصلاً هيدي دولة..البكاء لا يكفي..بدنا ياكن جثث وبس جثث #لبنان #بيروت #الدمار — Maya Diab (@mayadiab) August 4, 2020

كما نشر الفنان مروان خوري عبر حسابه "أنا بخير والعائلة بخير الحمدالله، شكراً على الاطمئنان من كل المحبين في كل العالم العربي، ولكن للأسف لبنان ليس بخير والشعب اللبناني ليس بخير، والمساكين والفقراء والمصابين ليسوا بخير! ادعوا لهم".

وكتب الممثل اللبناني يوسف الخال "لو قالوا عدوان إسرائيلي على لبنان كان بيكون أشرف لنا بالمعنى الوطني من عدوان إهمال المسؤولين اللبنانيين على لبنان"، مضيفًا "عدو لبنان هو لبنان وإسرائيل.. وما حدا يفهمها إلا متل ما كتبتها. مع قناعتي بالنظريتين الإهمال والعدوان. الله يرحم ويشفي الجميع يا رب".

نهار ما رح ننساه للأسف..ليل طويل مرعب وحزين..صبّرنا يا رب وصبّر اهالي الضحايا والمتضرّرين.. صبّر الدكاترة والممرضين واعطيهن القوة🙏🏻 🙏🏻 شو هالنهار التعيس على #بيروت الله ينتقم من يلّي كان السبب!!#لبنان_ينزف #انفجار_بيروت pic.twitter.com/iKaCgkXsdN — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) August 4, 2020

وكذلك أعلن العديد من الفنانين العرب تضامنهم مع لبنان، على إثر الانفجار الكبير الذي حدث بمرفأ بيروت وخلف عددًا كبيرا من الضحايا ودمار مادي هائل.

ومن بين هؤلاء الفنانين المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب التي كتبت "قلبي معاكم وربنا يحفظ لبنان واهلها وربنا يطمنا عليكم"، فيما نشر الممثل السوري تيم حسن" الله يرحم الضحايا ويشفي الجرحى ويحميك يا لبنان".

🇱🇧 كيف بعد بيقدروا يحطوا راسهن على المخدة ويناموا ؟!!! صدقوني اتخطينا مرحلة الفساد من زمان…الله يخفف من وجع الناس..مش قادرة لاقي كلام يعبر عن اللي عم حسو😰 #لبنان_يحتضر #لبنان_ينفجر pic.twitter.com/gYFwUkydH7 — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) August 4, 2020

ودعا المغني التونسي صابر الرباعي الله قائلا "اللهم الطف بلبنان وشعب لبنان الشقيق"، وكتبت الفنانة التونسية لطيفة "لبنان في حداد حفظ الله لبنان وشعبها".

فيما نشرت الفنانة سميرة سعيد "مشهد مخيف ومرعب، لا أفهم في لغة السياسة ولا بمواءماتها ولا بتناقضاتها، لكن هل هناك مبرر لكل هذا الدمار والعنف؟ الله يحفظ لبنان ويحفظ عالمنا من كل هذه الكوارث التي تتوالى علينا تباعًا".

ولقي الحدث تفاعلات واسعة في صفوف الفنانين من جنسيات مختلفة حول العالم، تضامنًا مع لبنان وأهلها.

ليلة سوداء وحزن عميق عم بتعيشو #بيروت هيدي الليلة محفورة بذاكرة اللبنانية #ليروت_ست_الدنيا — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) August 4, 2020

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اللي صار اليوم ب #بيروت بيبكّي 💔 الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار 🙏🏻 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 4, 2020

صباح الخير. صباح بيروت الجريحة.شكرا للجميع اللي سألوا وتطمنوا علينا🙏الحمد لله نحنا كويسين والإضرار المادية جسيمة لكن الحمدلله زي ما يقول المثل."بالمال ومش بأصحابه ".رحمة الله على الشهداء والله يشفي الجرحى🙏ويعوّض على الناس الخسائر 🙏 وربنا ينتقم من طبقة حاكمة مستهترة بحياة الناس — RaghebAlama (@raghebalama) August 5, 2020

قلبي معاكم وربنا يحفظ لبنان واهلها وربنا يطمنا عليكم🇱🇧 #بيروت — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 4, 2020

الله يرحم الضحايا ويشفي الجرحى ويحميك يا لبنان pic.twitter.com/th9kt8iZJq — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) August 4, 2020

اللهم الطف بلبنان وشعب لبنان الشقيق 🇱🇧#صابر_الرباعي pic.twitter.com/qQF6CrIiff — صابر الرباعي (@rebaisaber) August 4, 2020

موش عارفه اطمن على اغلب اصحابى فى بيروت ربنا يحميكم طمنونى عنكم ولا تستسلمووووو #لاتستسلم_يا_لبنانى ارجوكم لا تفرطو فى بلدكم ربنا يقويكم — Latifa Al-Tunisia (@latisol) August 4, 2020

#لبنان في حداد

حفظ الله لبنان و شعبها pic.twitter.com/nYZEIaxuZb — Latifa Al-Tunisia (@latisol) August 4, 2020