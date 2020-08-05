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سياسة

انفجار بيروت.. غضب وحزن وتضامن من الفنانين وإصابة زوجة مطرب بارز (فيديو)

منظر يوضح الأضرار التي لحقت بموقع الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء في منطقة مرفأ بيروت 5 أغسطس
منظر يوضح الأضرار التي لحقت بموقع الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء في منطقة مرفأ بيروت 5 أغسطس
5/8/2020

وطمأن رامي عياش محبيه عبر تويتر قائلا "أشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء. غمرتوني بمحبتكم واهتمامكم ان شاء الله منوفيكم. جروحها توزعت بين جبينها وأنفها ويديها ورجليها. ولكن الحمدالله على كل شيء. مصيبة وخسارة غيرنا أكبر من شوية جروح. أطفال مقطوعة أجزائها وناس عم تسبح بدمها صار بالنا بالمساعدة أكتر من حالنا".

كما هاجم فنانون لبنانيون الحكومة اللبنانية بعد الانفجار الذي شهدته بيروت أمس وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، حيث عبر الفنانون عن شعورهم بالحزن والغضب في تغريدات عبر حساباتهم على تويتر؛ فيما طمأن آخرون جمهورهم بأنهم بخير.

وانتقدت الفنانة مايا دياب "حزب الله" بشدة في تغريدة قالت فيها "في واحد عايش عم يتحكم بالبلد من تحت الأرض وضلّ لحتى حطّنا كلنا والبلد تحت الأرض".

وقالت الفنانة إليسا إن بيتها أصابه الانفجار أيضا لكنها مقهورة أكثر على لبنان "محروق قلبي من جوا و مقهورة على بلدي من اللي صار. أنا الحمد لله بخير وان شاء الله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافوا يا رب! بيتي تكسر كله بس مش مهم، المهم الله يحمي لبنان".

وكذلك الفنان جاد شويري الذي نشر صورة لتدمير جزئي في منزله.

وكتب فنانون من داخل لبنان، عن وقع الحدث عليهم، من بينهم الفنانة هيفاء وهبي التي نشرت مشاهد مصورة لآثار الدمار الذي أصاب منزلها القريب من مكان الانفجار.

وكتبت هيفاء عبر حسابها "اللي صار اليوم ببيروت بيبكّي، الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار".

فيما نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تغريدة قالت فيها "يا رب ما إلنا غيرك.. لبنان". 

كما نشر الفنان مروان خوري عبر حسابه "أنا بخير والعائلة بخير الحمدالله، شكراً على الاطمئنان من كل المحبين في كل العالم العربي، ولكن للأسف لبنان ليس بخير والشعب اللبناني ليس بخير، والمساكين والفقراء والمصابين ليسوا بخير! ادعوا لهم".

وكتب الممثل اللبناني يوسف الخال "لو قالوا عدوان إسرائيلي على لبنان كان بيكون أشرف لنا بالمعنى الوطني من عدوان إهمال المسؤولين اللبنانيين على لبنان"، مضيفًا "عدو لبنان هو لبنان وإسرائيل.. وما حدا يفهمها إلا متل ما كتبتها. مع قناعتي بالنظريتين الإهمال والعدوان. الله يرحم ويشفي الجميع يا رب".

وكذلك أعلن العديد من الفنانين العرب تضامنهم مع لبنان، على إثر الانفجار الكبير الذي حدث بمرفأ بيروت وخلف عددًا كبيرا من الضحايا ودمار مادي هائل.

ومن بين هؤلاء الفنانين المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب التي كتبت "قلبي معاكم وربنا يحفظ لبنان واهلها وربنا يطمنا عليكم"، فيما نشر الممثل السوري تيم حسن" الله يرحم الضحايا ويشفي الجرحى ويحميك يا لبنان".

ودعا المغني التونسي صابر الرباعي الله قائلا "اللهم الطف بلبنان وشعب لبنان الشقيق"، وكتبت الفنانة التونسية لطيفة "لبنان في حداد حفظ الله لبنان وشعبها". 

فيما نشرت الفنانة سميرة سعيد "مشهد مخيف ومرعب، لا أفهم في لغة السياسة ولا بمواءماتها ولا بتناقضاتها، لكن هل هناك مبرر لكل هذا الدمار والعنف؟ الله يحفظ لبنان ويحفظ عالمنا من كل هذه الكوارث التي تتوالى علينا تباعًا".

ولقي الحدث تفاعلات واسعة في صفوف الفنانين من جنسيات مختلفة حول العالم، تضامنًا مع لبنان وأهلها.

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