انفجار بيروت: تغريدة قديمة للجيش الإسرائيلي تثير الجدل واتهامات لتل أبيب وحزب الله

وقال أدرعي في تغريدة كان قد نشرها في 23 يوليو/ تموز من العام الماضي، إن "المعابر على حدود سوريا ولبنان تستخدم لنقل الأسلحة الإيرانية، ومرفأ بيروت يستخدم كمحور نقل بحري للأسلحة من إيران إلى حزب الله".

المعابر على حدود سوريا ولبنان تستخدم لنقل الأسلحة الإيرانية#مرفأ_بيروت يستخدم كمحور نقل بحري للاسلحة من #إيران الى #حزب_الله#مطار_بيروت الدولي يستخدم كمسار جوي والى جانبه منشات لتحويل صواريخ الى دقيقة.

لوينتا راح تبقوا مغمّضين عيونكن؟ @Gebran_Bassil @saadhariri @youssefenianos pic.twitter.com/e2QnPld4Nq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 23, 2019

وأضاف "لوينتا (إلى متى) راح تبقوا مغمضين عيونكن؟"، وأرفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خريطة توضح ما قال إنها "طرق لنقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله"، ومكتوب على كل منها كلمة "هدف".

Dear @KarenAttiah this is a spokesperson for the Israel Defense Forces for Arab media. Please check this out as soon as you can before he will delete his Tweet. This is was their plan a year ago. #Lebanon #BeirutBlast #WashingtonPost https://t.co/tMSnMJuawt — فهد السبيعي (@Fahad05Alglba) August 5, 2020

وبعد انتشار التغريدة رجح ناشطون كثيرون أن تكون إسرائيل هي اليد الخفية وراء التفجير، وأنها تخطط منذ عام مضى للقيام به بحسب تغريدة المتحدث الرسمي.

https://twitter.com/mohamed041977/status/1290839888582115328?ref_src=twsrc%5Etfw

وشكك مغردون كثر في الروايات الرسمية بشأن مسببات الانفجار، مضيفين أن الأيام القادمة سوف تظهر من كان حقا وراء التفجير ومن شارك فيه وسهّله.

هذه التغريده من ٢٠١٩ شهر يوليو تثبت ايضا تورط الكيان الصهيوني في #انفجار_بيروت اليوم https://t.co/xIKNafAe4r — Ben Yakoob (@BenYakoob) August 5, 2020

وتفاعل نشطاء وأكاديميون وصحفيون بشكل واسع مع انفجار لبنان، وسط جدل كبير حول الأسباب التي أدت إليه، ورجح البعض احتمالية أن تكون إسرائيل وراءه، كما أشار آخرون إلى تورط حزب الله اللبناني.

صحف العدو الإسرائيلي: استهداف مخزن أسلحة ومستودع صواريخ لحزب الله في مرفأ بيروت

وزير الصحة اللبناني: اندلاع حريق في مستودع للمفرقعات في مرفأ بيروت.

أهل بيروت: انفجار ضخم هز كل مبنى وأرعب كل فرد في بيروت.

نتنياهو: رسالة موجهة لحزب الله#حزب_ايران_في_لبنان: صمت ويدرس الموضوع. pic.twitter.com/O7pcqETyKB — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 4, 2020

وقال نشطاء إن "انفجار بيروت الرهيب لا يدل على أنه مخزن للألعاب النارية، فالإصابات بالمئات حتى الآن"، موضحين أن "الانفجار وضخامته يدل على أنها أسلحة والتعتيم عليه يدل على تورط حزب الله".

ان كانوا فعلا متورطين فستقوم الحرب 👌🏻 https://t.co/WY3karcb3B — محمد … !؟ (@m7mad_alsh965) August 5, 2020

وعلق مغردون بأن سبب تخزين الأسلحة في هذا المكان يرجع لسهولة التخزين بعد إفراغها من السفن التي تنقلها من إيران، منوهين إلى أنه لا يوجد أي أثر لصاروخ، وأن الانفجار حدث من الداخل".

https://twitter.com/RAEDELHAMED/status/1290935600141545472?ref_src=twsrc%5Etfw

عدد كبير من المغردين اعتبر أن الانفجار حدث بفعل فاعل، ورجح بعضهم إلى أن ما حدث هو تفجير من خلال طائرات إسرائيلية بدون طيار على مقر أسلحة لحزب الله في مرفأ بيروت.

زميرة وخامئني والكيماوي قاموا بدهم يقاوموا إسرائيل دمروا شعب ايران و #سوريا و #لبنان. زي ما تهدد واحد وتروح هالزاوية تضرب حالك خمسين شلوط واللي هددته بتفرج عليك — د. نصير العمري (@dr_naseer) August 4, 2020

واعتبر ناشطون آخرون أن ما حدث هو أمر "مفتعل" لتعطيل المرفأ الحيوي وزيادة الحصار الاقتصادي على لبنان.

في أخ بحكيلي كيف بتشتم حسن نصرالله وما بتنتظر نتائج التحقيق باسباب التفجيرات. والله انا كنت نازل شتم قبل التفجيرات بس بغض النظر عن التفجير، حسن هو رأس البلا في #لبنان — د. نصير العمري (@dr_naseer) August 4, 2020

وربط المغرد السعودي المعارض عمر بن عبد العزيز الانفجار بالحرائق التي تحدث في إيران منذ أسابيع، ورجح أن تكون كلها عمليات نوعية إسرائيلية ضد محور إيران.

هذه الانفجارات شبيهة بتلك التي تحدث منذ أسابيع بإيران وحتى الآن لا يعرف لها مصدر، والأرجح ( حسب بعض التقارير ) أنها عمليات نوعية إسرائيلية ضد محور إيران، حفظ الله لبنان. — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) August 4, 2020

من زاوية أخرى، تساءل الباحث بجامعة حمد بن خليفة، مارك أوين جونز، والمختص في شؤون الشرق الأوسط والدعاية الرقمية المزيفة بوسائل التواصل الاجتماعي، حول حدوث الحريق بجوار صومعة حبوب يمكن أن تكون شديدة الانفجار وساهمت في الانفجار أيضًا وتوقع أن يكون جزءًا من التحقيق.

I do wonder, the fire occurred next to a grain silo as well, which can be very explosive. I wonder if this contributed to the explosion too, or was triggered by the flame. I imagine it will be part of the investigation. #Beirut #beirutexplosion pic.twitter.com/yxG6HgP4EJ — Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 4, 2020

من جانبه تعاطف الكاتب الفلسطيني عبد الباري عطوان مع الشعب اللبناني في ظرفه الصعب، وطالبهم بوضع كل الخلافات جانبا، احتراما لأرواح الضحايا والمصابين، ومشيرا إلى أن لبنان الآن بحاجة إلى تكاتف الجميع لأجل مساعدته وتجنب الفتنة.

نرجوكم هذا ليس وقت تبادل اللوم والاتهامات احتراما لارواح الضحايا والام المصابين من أهلنا ضحايا هذه الكارثة لبنان الذي وقف مع امته وقضاياها واحتض الملايين منا بحاجة الى المساعدات ومواجهة الجوع العدو الاهم حاليًا ودعونا نتكاتف لاجل مساعدته وتجنب الفتنة ومن لا يستطع فليصمت — عبد الباري عطوان (@abdelbariatwan) August 5, 2020

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#لبنان #انفجار_بيروت🇱🇧#بيروت لم تكن بحاجة لهذا الإنفجار لأنها في حالة انفجار دائم على كلّ الأصعدة

أتصور أنها إما ضربة إسرائيلية جوّيّة مُحكمة ودقيقة لمستودع أسلحة تابع ل #حزب_الله وهذا واضح من تتابع الإنفجار

وإمّا رغبةُ جهة معروفة ترقباً للحكم الصادر من المحكمة الدوليةبعد غد. — خالد بن ابراهيم الجريوي (@k_i_j99) August 4, 2020

اذا صح ان الضربة اسرائيلية، واستهدفت مخزن سلاح ل #ميليشيا_حزب_الله او شحنة اسلحة موجهة لها … لماذا يجب ان تكون هذه المخازن والشحنات بين المناطق الحيوية والمدنية؟ وهل ستعوض هذه الميليشيا اللبنانيين الذين قتلو او جرحو؟ او انها ستدفع لاعادة ثمن هذا الدمار؟ #لبنان #انفجار_بيروت — ROLA ALKHATIB رولا الخطيب (@RALOUL82) August 4, 2020

انفجار #بيروت لا يشبه انفجارات مستودعات الألعاب النارية !! الموضوع لاشك أنه يتجاوز المفرقعات.

ابحث عن المستفيد من تعميق أزمة لبنان. 🔴 شاهد نموذجاً لانفجار مستودع ألعاب نارية وقارن بينه وبين انفجار بيروت اليوم.. pic.twitter.com/qfoYyFyohy — د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) August 4, 2020

#انفجار_بيروت

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بحسب التصوير المتوافر،

يتضح بأن الانفجار كان نتيجة عن حريق أولي ومفرقعات امتدت ألسنة اللهب لمخازن أسلحة "غير اعتيادية" في الميناء.

سبب تخزين الأسلحة في هذا المكان لسهولة التخزين بعد افراغها من السفن التي تنقلها من #ايران

لا وجود لأي أثر لصاروخ

الانفجار من الداخل pic.twitter.com/inRxnoEyWt — م.أبو محمد (@Arch_Mad9) August 4, 2020

من تتابع التفجير ات يبدو ان الهدف شحنة تحتوي على اسلحة او متفجرات… موضوع مفرقعات الذي يتداوله البعض تمويه لا يقبله عقل… https://t.co/s92pggWXZI — N H M (@NasserIbnHamad) August 4, 2020

هيدا الفيديو لنوع أسلحة مجهول استعملتو روسيا في سوريا، رجّح الخبراء إنها قنبلة فراغية thermobaric bomb، شوفوا الشبه مع إنفجار اليوم#لبنان_ينهار #لبنان #بيروت #إسرائيل #حص_توم pic.twitter.com/ZVrTDiUxCz — Ahmad Hajjar (@_ahmadhajjar) August 4, 2020