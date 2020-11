انفجار بيروت.. ترمب يرجح فرضية الهجوم بقنبلة وتحذير من غازات سامة

وقال ترمب، في إيجاز صحفي بالبيت الأبيض عن الانفجار الذي أودى بحياة 100 شخص وأصاب الآلاف، إن "الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة لبنان.. "كان هجوما مروعا فيما يبدو".

وردا على سؤال عن تصوره للانفجار، قال إنه اجتمع مع بعض العسكريين الأمريكيين الذين يعتقدون أن الانفجار ليس "من نوع الانفجارات التي تنجم عن عملية تصنيع".

وقال للصحفيين إنه بحسب هؤلاء العسكريين الذين لم يذكرهم بالاسم فإن الانفجار ربما كان هجوما و"قنبلة من نوع ما".

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهما أنه لم يتضح من أين يحصل ترمب على معلوماته؛ لكن المعلومات الأولية لا توضح على ما يبدو أن الانفجار هجوم.

وقال المسؤولان إن المعلومات إلى الآن متسقة بشكل متقارب مع ما قاله المسؤولون اللبنانيون، وأوضحا أن المعلومات لا تزال أولية وقد تتغير بمرور الوقت.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيا كانت مخزنة في الميناء "دون إجراءات سلامة"، وأكد أن الأمر غير مقبول.

وكان وزير الداخلية اللبناني قد قال إن المعلومات الأولية تشير إلى أن "موادا شديدة الانفجار صودرت قبل سنوات وكانت مخزنة في المرفأ انفجرت."

من جانبها دعت السفارة الأمريكية في لبنان السكان، في نطاق موقع انفجار مرفأ بيروت، إلى ارتداء الكمامات والبقاء في المنازل، بعد "تقارير عن انبعاث غازات سامة".

وقالت السفارة الأمريكية، في تنويه نشره موقعها الإلكتروني" هناك تقارير عن انبعاث غازات سامة في خلال الانفجار، لذا يجب على جميع سكان المنطقة البقاء في منازلهم وارتداء أقنعة إن وجدت".

كما حثت السفارة الأمريكيين الموجودين في المناطق المتضررة على الاتصال بذويهم، واتباع توجيهات السلطات المحلية.

Security Alert: U.S. Embassy Beirut

We are closely following reports of an explosion at or near the Port of Beirut on August 4.https://t.co/3mgjSyoWnZ

— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 4, 2020