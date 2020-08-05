البث الحي
سياسة

الكنيست يرفض تشكيل لجنة تحقيق في بيع غواصات ألمانية لمصر.. ما القصة؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في سبتمبر/ أيلول 2017
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في سبتمبر/ أيلول 2017
5/8/2020

وقالت صحيفة "معاريف" إن الاقتراح الذي تقدمت به كتلة "هناك مستقبل – تيلم" رفض بأغلبية 48 عضوا (من أصل 120 بالكنيست)، مقابل موافقة 19.

وغاب عن التصويت نواب حزب "أزرق- أبيض" وفي مقدمتهم رئيس الحزب وزير الدفاع بني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي.

وسبق أن وقع غانتس وأشكنازي على الاقتراح الأصلي بشأن تشكيل لجنة تحقيق في القضية قبل انشقاق حزبي "هناك مستقبل" و"تيلم" عن "أزرق- أبيض" في مارس/آذار الماضي، حسب المصدر ذاته.

وتتعلق "صفقة الغواصات" أو القضية 3000 بالتحقيق في عمولات مزعومة في صفقة لشراء غواصات من شركة تيسنكروب الألمانية، بما في ذلك الموافقة على بيع ألمانيا غواصتين من نوع "دولفين" وسفينتين مضادتين للغواصات إلى مصر.

وكانت النيابة الإسرائيلية قد وجهت في ديسمبر/كانون الأول الماضي لائحة اتهام ضد مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبه بهم.

وقال عضو الكنيست رئيس حزب "هناك مستقبل" وزير الدفاع الأسبق موشيه يعالون عند تقديم الاقتراح: "نحن نتعامل مع قضية عرفها الجميع بأنها أخطر قضية فساد أمني في تاريخ البلاد. وتتناول شراء غواصات والموافقة على بيع غواصات ألمانية إلى مصر".

الغواصة الألمانية U36 (غيتي- أرشيف)

واتهم يعالون، نتنياهو بالتورط في القضية، ومنح الموافقة الإسرائيلية لبرلين على بيع الغواصات إلى مصر، وإخفاء الأمر عن الجهات المعنية في إسرائيل كوزير الدفاع وقائد الأركان والمجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت).

وقال إن حكومة رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت (2006-2009) عارضت في حينها إتمام هذه الصفقة.

ومن المقرر أن تبت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، الخميس، في التماس تقدمت به حركة "من أجل جودة الحكم في إسرائيل" (غير حكومية)، و15 مسؤولا عسكريا سابقا بإعادة فتح قضية "الغواصات الألمانية"، وبحث تورط نتنياهو فيها.

وسبق أن أعلن نتنياهو أنه وافق على بيع غواصات ألمانية إلى مصر ضمن عقد موقع بين القاهرة وتيسنكروب عام 2014 لأسباب تتعلق بأمن إسرائيل، واصفا إياها بـ "أسرار دولة"، دون الإفصاح عنها.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

الشرطة البريطانية تحقق مع أطفال لصلتهم بـ"التطرف"

(غيتي)

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)