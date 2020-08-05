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سياسة|الإمارات

الإمارات: اندلاع حريق هائل في سوق شعبي بإمارة عجمان (فيديو)

5/8/2020

وقالت صحف محلية إماراتية إن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تعمل على مكافحة حريق "متطور" في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

وأضافت أن إدارة الدفاع المدني الصحيفة نفذت عملية إخلاء مستشفى عجمان التخصصي كإجراء وقائي؛ نظرًا لقربه الشديد من موقع الحريق.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر اشتعال محال تجارية، وتصاعد ألسنة لهب ودخان كثيف.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي
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