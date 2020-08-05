الإمارات: اندلاع حريق هائل في سوق شعبي بإمارة عجمان (فيديو)

وقالت صحف محلية إماراتية إن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تعمل على مكافحة حريق "متطور" في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.
وأضافت أن إدارة الدفاع المدني الصحيفة نفذت عملية إخلاء مستشفى عجمان التخصصي كإجراء وقائي؛ نظرًا لقربه الشديد من موقع الحريق.
#الدفاع_المدني يتعامل مع حريق بسوق #عجمان الشعبيhttps://t.co/eyU4sG4dnA#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/5mTCvmLUl6
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 5, 2020
#حريق_عجمان لاحول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/leF2S29Ycg
— 1vfr_ (@myood9576) August 5, 2020
وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر اشتعال محال تجارية، وتصاعد ألسنة لهب ودخان كثيف.
نتابع بقلق حريق متطور في امارتي امارة #عجمان الحبيبه اللهم احفظ رجال الدفاع المدني 💔
#عجمان pic.twitter.com/qmzcY4C9ch
— امنه المرزوقي (@amoon_88a) August 5, 2020