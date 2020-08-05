الإمارات: اندلاع حريق هائل في سوق شعبي بإمارة عجمان (فيديو)

وقالت صحف محلية إماراتية إن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تعمل على مكافحة حريق "متطور" في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

وأضافت أن إدارة الدفاع المدني الصحيفة نفذت عملية إخلاء مستشفى عجمان التخصصي كإجراء وقائي؛ نظرًا لقربه الشديد من موقع الحريق.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر اشتعال محال تجارية، وتصاعد ألسنة لهب ودخان كثيف.