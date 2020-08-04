مصر ترد على إلون ماسك بعد تغريدته الساخرة عن الأهرامات

وقال ماسك في تغريدة على تويتر "من الواضح أن كائنات فضائية بنت الأهرامات".

وأثارت التغريدة جدلا وردودًا متنوعة من المصريين بين منددين بموقف ماسك دعوه إلى عدم التداول بنظريات مؤامرة متداولة منذ زمن بعيد بشأن أهرامات الجيزة، وآخرين اختاروا السخرية أسلوبا للرد.

Aliens built the pyramids obv — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

غير أن وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط التي كانت تشغل منصب وزيرة السياحة سابقا، اغتنمت تغريدة الأمريكي كفرصة للتسويق لآثار بلادها. وكتبت على تويتر "أتابع عملك بإعجاب كبير وأدعوك مع سبايس إكس لاستكشاف كتابات حول كيفية بناء الأهرامات وأيضاً للتحقق من مقابر بناة الهرم".

وأضافت "سيد ماسك، نحن في انتظارك"، داعية رجل الأعمال إلى زيارة الأهرامات وهي من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you 🚀. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4 — Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 1, 2020

وتبع ماسك سلسلة تغريداته عن الموضوع برابط لمقال منشور على موقع "بي بي سي" حول تاريخ الهياكل العملاقة، ووصفه بأنه "ملخص معقول" لكيفية بناء الاهرامات.

واعتاد الملوك الفراعنة في مصر تشييد الأهرامات كمقابر لهم ولأسرهم.

وقد شيد هرم خوفو المعروف بالهرم الاكبر والبالغ طوله 146 مترا وهو أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، قبل أكثر من 4500 سنة.

وخوفو هو ثاني فراعنة الأسرة الرابعة (القرن الـ26 قبل الميلاد).

وقد أعيد فتح أهرامات الجيزة للجمهور الشهر الماضي بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

وجاءت دعوة المشاط لماسك لزيارة مصر في وقت يحاول فيه قطاع السياحة التعافي بعد عقد من الاضطرابات.

وقد زار 13,6 مليون سائح العام الماضي مصر حيث يوظف القطاع السياحي حوالي ثلاثة ملايين شخص.