مصر ترد على إلون ماسك بعد تغريدته الساخرة عن الأهرامات

وقال ماسك في تغريدة على تويتر "من الواضح أن كائنات فضائية بنت الأهرامات".

وأثارت التغريدة جدلا وردودًا متنوعة من المصريين بين منددين بموقف ماسك دعوه إلى عدم التداول بنظريات مؤامرة متداولة منذ زمن بعيد بشأن أهرامات الجيزة، وآخرين اختاروا السخرية أسلوبا للرد.

غير أن وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط التي كانت تشغل منصب وزيرة السياحة سابقا، اغتنمت تغريدة الأمريكي كفرصة للتسويق لآثار بلادها. وكتبت على تويتر "أتابع عملك بإعجاب كبير وأدعوك مع سبايس إكس لاستكشاف كتابات حول كيفية بناء الأهرامات وأيضاً للتحقق من مقابر بناة الهرم".

وأضافت "سيد ماسك، نحن في انتظارك"، داعية رجل الأعمال إلى زيارة الأهرامات وهي من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you 🚀. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4

— Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 1, 2020