لحظة بلحظة: انفجار كبير في منطقة ميناء بيروت يهز العاصمة اللبنانية (فيديو)

وقال مصدران أمنيان وشاهد عيان إن الانفجار وقع في منطقة الميناء التي تحتوي على المستودعات.

وسُمع دوي الانفجار في عدة مناطق في العاصمة، وحطم نوافذ وأبوابا، وتسبب في إصابة بعض الأشخاص.

وقالت وكالة الأناضول إن الانفجار وقع بالقرب من منزل رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري وسط بيروت.

ولم يعرف سبب الانفجار لكن مكتب وكالة فرانس برس في شارع الحمراء في وسط بيروت اهتزّ نتيجة الانفجار، وتحطم الزجاج في قطر كبير من أحياء العاصمة. ويشاهد دخان كثيف في سماء العاصمة.

وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء وبدأت العمل على إخماد النيران.

ووثقت مقاطع مصورة، سماع أصوات انفجارات متتابعة واهتزاز لبنايات، واندلاع أعمدة لهب ودخان واسعة.

وقال وزير الصحة اللبناني إن الانفجار نتج عن مفرقعات "وهناك الكثير من الإصابات".

من جانبه دفع الجيش بتعزيزات إلى موقع الحادث.

لحظة الانفجار في مرفأ بيروت. الانفجار أصابنا جميعاً بالهلع، هزّ كل البلد حرفياً، وكسر كل الزجاج من الزلقا حتى الضاحية. كورونا، انهيار اقتصادي، فساد قاتل، قمع متزايد، وحظ سيء… #لبنان pic.twitter.com/BDGOrFxB1q — Doja | دُجى (@dojadaoud) August 4, 2020

أبرز التفاصيل: