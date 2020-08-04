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سياسة|لبنان

لحظة بلحظة: انفجار كبير في منطقة ميناء بيروت يهز العاصمة اللبنانية (فيديو)

4/8/2020

وقال مصدران أمنيان وشاهد عيان إن الانفجار وقع في منطقة الميناء التي تحتوي على المستودعات.

وسُمع دوي الانفجار في عدة مناطق في العاصمة، وحطم نوافذ وأبوابا، وتسبب في إصابة بعض الأشخاص.

وقالت وكالة الأناضول إن الانفجار وقع بالقرب من منزل رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري وسط بيروت.

ولم يعرف سبب الانفجار لكن مكتب وكالة فرانس برس في شارع الحمراء في وسط بيروت اهتزّ نتيجة الانفجار، وتحطم الزجاج في قطر كبير من أحياء العاصمة. ويشاهد دخان كثيف في سماء العاصمة.

وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء وبدأت العمل على إخماد النيران.

ووثقت مقاطع مصورة، سماع أصوات انفجارات متتابعة واهتزاز لبنايات، واندلاع أعمدة لهب ودخان واسعة.

وقال وزير الصحة اللبناني إن الانفجار نتج عن مفرقعات "وهناك الكثير من الإصابات".

من جانبه دفع الجيش بتعزيزات إلى موقع الحادث.

 

 

أبرز التفاصيل:
  • تضرر منزل سعد الحريري في الانفجار الذي وقع قرب مرفأ بيروت.
  • الانفجار خلف أضرارا كبيرة بالمباني قرب مرفأ بيروت وأوقع عددا من الإصابات.
  • مراسل الجزيرة: إصابات وأضرار مادية كبيرة في انفجار وقع في مرفأ بيروت.
  • مراسل الجزيرة: الانفجار وقع في مرفأ بيروت وتسبب في أضرار في محيط المنطقة.
  • مراسل الجزيرة: إصابات وأضرار مادية كبيرة في الانفجار في وسط بيروت.
  • وسائل إعلام لبنانية: المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن حادث داخل مستودع يضم مفرقعات في مرفأ بيروت.
  • وزير الصحة اللبناني يقول إن انفجار بيروت أسفر عن عدد كبير جدا من الإصابات وأضرار كبيرة.
  • الانفجار وقع في مرفأ بيروت بحسب مصدر أمني وتسبب بعشرات الإصابات.
  • الأضرار جسيمة في جامع "محمد الأمين" بالعاصمة اللبنانية نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت.
  • اندلاع حريق كبير في مستودع للمفرقعات بمرفأ بيروت ودوي انفجارات قوية.
  • مصادر للأناضول: الحريري بخير ويتابع آثار الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت قرب منزله.
  • الانفجار ألحق أضرارا كبيرة بمقر الحكومة اللبنانية وسط بيروت.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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