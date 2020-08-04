كورونا.. إصابات قياسية في أمريكا اللاتينية وموجة ثانية تهدد فرنسا وبريطانيا

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019… وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات مسجلة 155937 وفاة وأربعة ملايين و734246 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 94665 وفاة ومليونين و750318 إصابة، في حين جاءت الهند في المركز الثالث من حيث الإصابات، بعد تسجيلها مليون و803695، لكنها في المرتبة الخامسة من حيث الوفيات بواقع 38135 وفاة.

وبحسب موقع (WORLDOMETER) فقد بلغ عدد الحالات النشطة حول العالم حتى الساعة " 10 صباحا بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء" 6,074,627 .. في حين بلغ عدد الحالات الحرجة والخطيرة حتى الوقت 64,679.. وبلغ عدد الحالات المستقرة 6,009,948.

خشية من موجة ثانية

وأظهرت دراسة نشرت اليوم الثلاثاء أن بريطانيا مهددة بموجة ثانية من تفشي المرض، في الشتاء المقبل وأنها قد تكون أقوى من الأولى مرتين وذلك إذا أعادت فتح المدارس دون أن تضع نظاما أكثر فعالية للفحص والتعقب.

وطبق باحثون من كلية لندن الجامعية وكلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة نموذجا لأثر إعادة فتح المدارس، وبالتالي السماح لأولياء الأمور بالعودة لأعمالهم، على الانتشار المحتمل للفيروس.

وخلص الباحثون إلى أن الموجة الثانية يمكن تجنبها إذ جرى الوصول إلى 75في المئة ممن ظهرت عليهم أعراض المرض وفحصهم وتعقب 68 في المئة من مخالطيهم، أو إذا جرى الوصول إلى 87 في المئة من المصابين الذين ظهرت عليهم الأعراض وفحص 40 في المئة من مخالطيهم.

NEW study modelled UK school reopening alongside the loosening of restrictions across society, and finds that a second wave of #COVID19 can be avoided if accompanied by a #TestTraceIsolate strategy with sufficiently broad coveragehttps://t.co/dtwxHyTT7q pic.twitter.com/n0zpQgMPKU — The Lancet Child & Adolescent Health (@LancetChildAdol) August 3, 2020

وقالت الدراسة التي نشرت في دورية لانسيت لصحة الأطفال" لكننا نتنبأ كذلك بأنه في ظل غياب تغطية واسعة تستند للفحص والتعقب والعزل، فإن إعادة فتح المدارس إلى جانب إعادة فتح المجتمع قد تسفر، في جميع السيناريوهات، عن موجة ثانية".

وأوضحت الدراسة أن نتائج النموذج تشير إلى أن الفتح الكامل للمدارس في سبتمبر أيلول دون استراتيجية سيسفر عن ارتفاع معدل انتشار العدوى وموجة ثانية تبلغ ذروتها في ديسمبر/كانون الأول 2020 وتكون أقوى مرتين أو 2.3 مرة من الموجة الأولى.

وقالت جاسمينا بانوفسكا-غريفيث كبيرة الباحثين في الدراسة إن نظام الفحص والتعقب في إنجلترا يصل حاليا إلى نحو 50 في المئة فقط من مخالطي من أكدت الفحوص إصابتهم بالمرض.

كورونا في بريطانيا: الإصابات 307 آلاف و251 حالة والوفيات 46295 ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 307 آلاف و251 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا بالفيروس بلغ 46295 حالة، وقد تعافى 1445 شخصا من المصابين حتى الآن، في حين مرّ نحو 26 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروسكورونا في بريطانيا.

Both studies give potential options for keeping schools open and show the clear importance of adequate contact tracing and testing. Comment by John Edmunds @LSHTM: https://t.co/8JLI3oqBCW #COVID19 — The Lancet Child & Adolescent Health (@LancetChildAdol) August 3, 2020

فرنسا قلقة

في فرنسا، قالت هيئة علمية بارزة إن "من المرجح بشدة" حدوث موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا في الخريف أو الشتاء بينما تكافح البلاد لاحتواء زيادة ملحوظة في الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت اللجنة العلمية المختصة بالفيروس في بيان" الوضع تحت السيطرة في فرنسا لكنه غير مستقر مع زيادة انتشار الفيروس هذا الصيف.. مستقبل الجائحة على المدى القصير هو مسؤولية الناس بالأساس".

وأوضحت اللجنة العلمية المختصة بالفيروس في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الفرنسية أنه من المرجح بشدة أن نشهد موجة وبائية ثانية هذا الخريف أو الشتاء.