كورونا.. إصابات قياسية في أمريكا اللاتينية وموجة ثانية تهدد فرنسا وبريطانيا

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019… وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات مسجلة 155937 وفاة وأربعة ملايين و734246 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 94665 وفاة ومليونين و750318 إصابة، في حين جاءت الهند في المركز الثالث من حيث الإصابات، بعد تسجيلها مليون و803695، لكنها في المرتبة الخامسة من حيث الوفيات بواقع 38135 وفاة.

وبحسب موقع (WORLDOMETER) فقد بلغ عدد الحالات النشطة حول العالم حتى الساعة " 10 صباحا بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء" 6,074,627 .. في حين بلغ عدد الحالات الحرجة والخطيرة حتى الوقت 64,679.. وبلغ عدد الحالات المستقرة 6,009,948.

وأظهرت دراسة نشرت اليوم الثلاثاء أن بريطانيا مهددة بموجة ثانية من تفشي المرض، في الشتاء المقبل وأنها قد تكون أقوى من الأولى مرتين وذلك إذا أعادت فتح المدارس دون أن تضع نظاما أكثر فعالية للفحص والتعقب.

وطبق باحثون من كلية لندن الجامعية وكلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة نموذجا لأثر إعادة فتح المدارس، وبالتالي السماح لأولياء الأمور بالعودة لأعمالهم، على الانتشار المحتمل للفيروس.

وخلص الباحثون إلى أن الموجة الثانية يمكن تجنبها إذ جرى الوصول إلى 75في المئة ممن ظهرت عليهم أعراض المرض وفحصهم وتعقب 68 في المئة من مخالطيهم، أو إذا جرى الوصول إلى 87 في المئة من المصابين الذين ظهرت عليهم الأعراض وفحص 40 في المئة من مخالطيهم.

NEW study modelled UK school reopening alongside the loosening of restrictions across society, and finds that a second wave of #COVID19 can be avoided if accompanied by a #TestTraceIsolate strategy with sufficiently broad coveragehttps://t.co/dtwxHyTT7q pic.twitter.com/n0zpQgMPKU

— The Lancet Child & Adolescent Health (@LancetChildAdol) August 3, 2020