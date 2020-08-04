كاتب إماراتي: إيران المنهكة تطرق باب أبو ظبي.. وناشطون يردون

وقال الأكاديمي الإماراتي في تغريدات إن "إيران المنهكة من الداخل والخارج طرقت باب الإمارات وجرى حوار جاد بين وزيري الدولتين قد يؤسس لفصل جديدة من العلاقات الخليجية الإيرانية المتوترة".

1 جاءت ايران المنهكة في الداخل والخارج تطرق باب الإمارات وجرى حوار جاد بين وزيري خارجية الدولتين قد يؤسس لفصل جديد علاقات خليجية إيرانية متوترة إذا التزمت طهران بما وعدت به. الخليج العربي اقل توترا الآن بفضل دبلوماسية إماراتية برغماتية استطاعت احتواء قضايا ساخنة في الوقت المناسب — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 3, 2020

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر تويتر" أن الخليج العربي الآن أقل توتراً بفضل ما أسماه بـ"الدبلوماسية الإماراتية البراغماتية التي استطاعت احتواء قضايا ساخنة بالوقت المناسب" على حد قوله.

وأشار إلى أن الاتصال والحوار بين جواد ظريف وعبدالله بن زايد، يشير لتفهم إيراني جديد لدور الإمارات بالمنطقة واقتناعها "أن أبوظبي وسيط يتصف بالمصداقية لإجراء حوار خليجي إيراني جاد ومثمر والتمهيد لحوار أمريكي إيراني وشيك".

3 دبلوماسية الإمارات تمر بعصرها الذهبي وتستند في حوارها مع طهران على قوة الإمارات الناعمة والصلبة وما يميزها انها تحلق بقطبين هما وزير خارجيتها خريج السياسة الشيخ عبدالله بن زايد ووزير الدولة لشؤون الخارجية أستاذ العلوم السياسية د انور قرقاش. ربما انجح ثنائي دبلوماسي عربي اليوم — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 3, 2020

وتابع أن الدبلوماسية الإماراتية "النشطة ستكون أكثر نشاطًا في الأيام المقبلة لأنها تمر بعصرها الذهبي وتستند في حوارها مع طهران على قوة الإمارات الناعمة والصلبة".

وقال إن دبلوماسية أبو ظبي تتميز "بقطبين وهما وزير خارجيتها الشيخ عبدالله بن زايد ووزير الدولة لشؤون الخارجية أنور قرقاش، ربما أنجح ثنائي دبلوماسي عربي اليوم" بحسب قوله.

هذا الدور ل #عمان فقط و #إيران لن تمنحكم ياه، فأنتم لا تؤثرون لا في #أمريكا ولا ايران، ودوركم فقط في #تويتر عبر تغريداتك 😀 https://t.co/hdvodTxTCz — #GCC أبوعبدالرحمن (@k_alhussain) August 3, 2020

"الثوب العماني لا يليق بكم"

وردّ معلقون من سلطنة عُمان على تغريدات عبدالخالق بقولهم "لا يليق بكم ارتداء الثوب العماني بالمنطقة كونكم أصغر من أن تملأوا ولو زراً من أزراره، واحتواء القضايا الساخنة يستوجب النزاهة في المنطق والجدية بالالتزام".

اجتماع لا ينتج عنه اي خير لدول المنطقة. pic.twitter.com/tgC0DLAP4l — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 21, 2019

وذكّر مغردون الأكاديمي الإماراتي بتعليقه على اجتماع عُقد مسبقًا بين وزير خارجية إيران ووزير خارجية سلطنة عمان وقال حينها إنه لن ينتج خيراً لدول المنطقة.

وانتقد نشطاء ازدواجية وتناقض الإمارات في التعامل مع إيران في عدّة ملفات بينها الحرب في اليمن.

ونشر مغردون مقطع فيديو لحديث لولي العهد السعودي محمد بن سلمان استبعد فيه أي محاولة تفاهم مع إيران بسبب مذاهبها وسياستها "المتطرفة".

بفضل سياسة بلادكم، اليمن اكثر اشتعالا. نعرف انه ليس لليمن مخالب مثل ايران، وليس في اليمن سياسيون محترمون يستطيعون ايقاف الامارات عند حدها. ما اشقى اليمن بجيرانه وما اتعسه بحلفائه، حتى خصومه لا يعرفون شيئا عن شرف الخصومة. — عبدالغني الماوري (@aamaweri) August 3, 2020

محادثات "صريحة وودية"

كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال الأحد أنه بحث مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان خلال مؤتمر عبر الفيديو" مستجدات تفشي فيروس كورونا وقضايا أخرى".

وكتب وزير الخارجية الإيراني على تويتر أنه "أجرى للتو عبر الفيديو محادثات جوهرية وصريحة وودية مع وزير الخارجية الإماراتي".

وتابع "اتفقنا على مواصلة الحوار، خصوصا أن المنطقة تواجه تحديات صعبة وخيارات أصعب".

الترقيع من سياسة الامارات المفضوحه 😁 https://t.co/nKUpA7oTnL — عبدالله (@abdulla1007) August 3, 2020

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، تبادل الوزيران التهنئة بمناسبة عيد الأضحى، وبحثا مستجدات جائحة كوفيد-19 في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الإماراتي تأكيده "أهمية تعزيز التعاون الدولي والتكاتف والتآزر بين الدول" من أجل تجاوز تحدي الجائحة.

موقف السعودية

وانتقد متابعون اللقاء، متسائلين عن الموقف السعودي من تلك المباحثات، خاصة أن السعودية تخوض حربا ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وقالوا إن الإمارات تحاول أن تنأى بنفسها عن السياسات السعودية وتتقرب من إيران على حساب المملكة، منتقدين تجاهل الإعلام السعودي لذلك اللقاء.

هذه اسمها دبلوماسية الانبطاح واليد اللي ما تقدر تكسرها بوسها ،،، قال ايران جائت منهكه!!!! وكأنها هي أتت إليكم بعد معركة تحرير الجزر الثلاث ،،!!! https://t.co/EcU0wPDUdw — عبدالكريم عمران (@krim002) August 3, 2020

والعام الماضي، تصاعدت حدة التوتر بين طهران والرياض وحلفائهما من جهة أخرى بعد سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط في الخليج، اتّهمت واشنطن طهران بتدبيرها، وهو ما نفته الأخيرة.

وتتهم الحكومة اليمنية، الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، من خلال دعمها لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

وتقول أبوظبي عادة إن إيران تحتل 3 جزر تابعة لها هي (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) منذ 1971، وسط رفض إيراني مستمر في النقاش حولها.