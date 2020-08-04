قلق وأرق واكتئاب.. ناجون من كورونا يعانون اضطرابات نفسية

ولاحظت الدراسة التي أجراها مستشفى سان رافائيل في ميلانو بإيطاليا، أن ذلك يشمل أيضا اضطراب ما بعد الصدمة، والقلق، والأرق، والاكتئاب.

وأظهرت الدراسة المسحية أن أكثر من نصف المرضى الذين جرت مراقبتهم بعد العلاج وعددهم 402 تعرضوا لواحد على الأقل من هذه الاضطرابات بشكل يتناسب مع حدة الالتهاب الذي حدث خلال المرض.

وتمت متابعة المرضى وهم 265 رجلا و137 امرأة على مدى شهر بعد العلاج في المستشفى.

وقال البروفيسور فرانشيسكو بنيديتي رئيس المجموعة في وحدة أبحاث الطب النفسي والأمرض العقلية في سان رافائيل في بيان له إنه "اتضح بشكل سريع أن الالتهاب الناجم عن المرض يمكن أن يكون له توابع نفسية".

ونٌشر التقرير يوم الاثنين في المجلة العلمية "المخ والسلوك والمناعة".

وبناء على المقابلات واستبيانات التقييم الذاتي، تعرف الأطباء على اضطراب ما بعد الصدمة في 28 في المئة من الحالات، والاكتئاب لدى 31 في المئة.

كما لاحظ الأطباء، القلق لدى 42 في المئة من المرضى والأرق في 40 في المئة، وأخيرا أعراض الوسواس القهري لدى 20 في المئة منهم.